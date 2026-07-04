Beyoncé lança nova música 'guardada' há 13 anos

Beyoncé lançou uma nova música após quase dois anos. Morning Dew (Donk) foi disponibilizada em plataformas digitais, como o YouTube, neste sábado, 4, juntamente a um vídeo em preto e branco com momentos da cantora e a letra da canção.

Segundo informações da revista Variety, Morning Dew (Donk) foi gravada em 2013, mas nunca lançada oficialmente. Em 2021, um trecho chegou a ser vazado na internet, com o que seria a versão completa sendo disponibilizada de forma extraoficial em 2023.

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A nova música chega dois meses antes do relançamento de BDay, segundo disco solo de Beyoncé, de 2006, previsto para o próximo dia 4 de setembro, aniversário da cantora.

Em entrevista à revista GQ em 2024, Beyoncé comentou a respeito dos rumos recentes de sua carreira, como a preocupação em fazer muitas músicas ou shows.

"Eu me aposentei da fórmula da estrela pop há muito tempo. Parei de me concentrar no que é popular e comecei a focar nas qualidades que melhoram com o tempo e a experiência. Boa música e mensagens fortes nunca se aposentam", disse à época.