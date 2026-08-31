Bardem, Cruz e Pattinson estrelam destaques do Festival de Veneza

O festival de cinema contará com 21 filmes na disputa pelo cobiçado Leão de Ouro nesta edição - (crédito: Divulgação/Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia)

Robert Pattinson, Javier Bardem e Penélope Cruz no mesmo filme, Dakota Johnson e a banda Oasis são algumas das estrelas do próximo Festival de Cinema de Veneza, que começa na quarta-feira (2/9), em uma edição na qual a geopolítica voltará a ganhar destaque.

Ao todo, 21 filmes disputarão o Leão de Ouro, conquistado no ano passado por Jim Jarmusch com "Pai Mãe Irmã Irmão". O júri, presidido pela atriz Maggie Gyllenhaal, anunciará os vencedores em 12 de setembro.

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Estes são alguns dos filmes mais aguardados da 83ª Mostra:

Casamentos em crise e jornalismo sem escrúpulos

Embora os grandes estúdios de Hollywood tenham decidido não participar do festival, o glamour está garantido no tapete vermelho.

Javier Bardem e Penélope Cruz interpretam um casal em crise em "Bunker", do francês Florian Zeller. Também disputam o Leão de Ouro dois filmes sobre jornalismo: "Primetime", com Robert Pattinson no papel de Chris Hansen e seu programa "To Catch a Predator", e "Ink", de Danny Boyle, sobre o magnata da mídia Rupert Murdoch.

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Grandes nomes do cinema, como o italiano Nanni Moretti, o japonês Hirokazu Kore-eda e o alemão Werner Herzog, também estão na disputa. Fora de competição, Dakota Johnson interpreta Marilyn Monroe em um curta de Maggie Gyllenhaal.

Geopolítica e documentários

Após a comoção provocada no ano passado por "A Voz de Hind Rajab", sobre uma menina palestina morta pelas forças israelenses enquanto fugia da Cidade de Gaza, o documentário "NAZA", que está na competição, pode provocar repercussão desta vez.

Codirigido pelo jornalista investigativo Yuval Abraham e pela cineasta Rachel Szor, dois dos quatro autores do vencedor do Oscar "Sem Chão" (2024), "NAZA" aborda "os sistemas por trás dos massacres calculados de civis palestinos em Gaza por parte de Israel", segundo o site da Mostra.

Outros filmes abordam o conflito israelense-palestino, enquanto os documentários ocupam um espaço importante na programação, com "Musk", sobre o bilionário Elon Musk, e "Oasis: Don't Look Back in Anger", sobre o retorno aos palcos da banda britânica.

Onde estão as diretoras?

Dos 21 filmes que disputam o principal prêmio, apenas dois foram dirigidos por mulheres, sendo um deles codirigido por um homem.

São eles "Woman Unknown", da dinamarquesa Kvinde Ukendt, e "NAZA". Diante das críticas, o diretor artístico Alberto Barbera afirmou que menos de um quarto dos filmes apresentados à seleção haviam sido realizados por mulheres e que "a qualidade dos que vimos não era suficiente para que pudéssemos incluí-los na competição".

Borges, Ricky Martin e um salva-vidas cubano

O cineasta ítalo-chileno Marco Bechis compete com "Retorno a Buenos Aires", sobre um sobrevivente da ditadura argentina que retorna ao país para testemunhar em um julgamento.

Fora de competição, o argentino Mariano Llinás apresenta uma biografia de mais de cinco horas sobre Jorge Luis Borges. Na seção Spotlight, Gael García Bernal apresenta "Hombre al Agua", no qual interpreta um salva-vidas cubano envolvido em uma farsa familiar no México. O elenco inclui o cantor Ricky Martin.