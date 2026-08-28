Filme de cineasta brasiliense é selecionado para o Festival do Rio

Ela foi ali guardar o coração na geladeira tem previsão de estreia nos cinemas em 2027 - (crédito: Divulgação)

A trajetória do longa Ela foi ali guardar o coração na geladeira, do diretor brasiliense Gustavo Galvão e de Cristiane Costa, segue em ascensão. O filme foi selecionado para o Festival do Rio 2026, onde vai estrear no Brasil, depois de exibições internacionais na França e no Uruguai. Lançamento em circuito comercial está previsto para 2027.

O filme é um dos dez longas selecionados para a mostra oficial do Festival do Rio, que, segundo o cineasta brasiliense, “é a maior vitrine do cinema brasileiro e uma das principais da América Latina”. Eventos como esse servem para alavancar o longa rodado com baixo orçamento. “Significa muito para nós.”

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A obra conta a história de Luíza, mulher de 27 anos que, certo dia, recebe vídeos de um estranho no Uruguai. O que parecia engano contém fatos reveladores a respeito do passado da família dela. “O filme toca em temas sensíveis da história do Brasil, assim como nas seguidas tentativas de apagamento da nossa memória, mas são situações que muitos povos da América Latina vivenciaram”, diz Galvão.

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O filme disputa com produções que se destacaram no cenário internacional, como London, de Victor Di Marco e Márcio Picoli, selecionado para a Semana da Crítica de Veneza (Itália), A margem do rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias, para o Prêmio Especial do Júri em Locarno (Suíça), A professora de francês, de Ricardo Alves Jr., para San Sebastián (Espanha) e Vicentina pede desculpas, de Gabriel Martin, para Toronto (Canadá).

A 28ª edição do Festival do Rio exibirá 101 filmes brasileiros, do total de mais 1.500 longas e curtas-metragens inscritos. Os filmes em competição concorrem ao Troféu Redentor em diversas categorias. O evento apresenta ainda filmes internacionais em coprodução com o Brasil e uma mostra de séries brasileiras com lançamento previsto para 2026.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel