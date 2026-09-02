Qualidade Etária celebra a potência da maturidade artística com shows gratuitos

A fortaleza da maturidade etária é celebrada pelo projeto “Qualidade Etária” com shows gratuitos no Jardim Botânico e no Jardins Mangueiral, nos dias 3 e 4 de setembro às 20h. O evento promove dois concertos liderados pelas artistas 60+ Cely Curado, Lúcia de Maria e Márcia Tauil que homenageiam o poeta, escritor e pediatra Carlos Jansen.

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Carlos Jansen, 76 anos, terá sua obra celebrada nesta edição. Oriundo de Salvador (BA), aterrissou na capital do Brasil aos 11 anos e construiu sua trajetória na música desde a adolescência. Vencedor de festivais estudantis, será acompanhado das artistas que colaborou em sua carreira. Em sua produção, fez obras destinadas tanto ao público infantil quanto adulto.

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Reúne parcerias com nomes como Cristovão Bastos, Mabel Velloso, Lúcia de Maria, Cely Curado e Márcia Tauil. Entre os destaques de sua trajetória, está o canal Tio.Jansen no YouTube, com desenhos animados de músicas infantis, trabalho que evidencia sua dedicação à música e à valorização da cultura brasileira. Nos dois dias de programação, para além das vozes potentes femininas, o público poderá assistir intervenções do próprio Carlos com suas poesias.

Além de homenagear Jansen, o projeto busca refletir à respeito da maturidade na produção cultural, subvertendo a ideia de que artistas de longa carreira e idade não podem mais ser prestigiados. Assim, o Qualidade Etária proporciona espaços de valorização e desenvolvimento da arte de criadores com 60 anos ou mais.





Serviço

Qualidade Etária - homenagem aos 76 anos de Carlos Jansen

3 de setembro, às 20h, no Jardim Botânico (DF-035, s/nº, Jardim Botânico) e 4 de setembro, às 20h no Jardins Mangueiral (Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), vizinho a São Sebastião). Entradas gratuitas.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel