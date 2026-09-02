Venda geral de ingressos para 'Ensaios da Anitta' começa nesta quarta (2/9)

Com show em 17 de janeiro no estacionamento da Arena Mané Garrincha, Anitta retorna a Brasília pelo quinto ano consecutivo com a turnê Ensaios da Anitta. A venda geral de ingressos tem início nesta quarta-feira (2/9), às 18h, no site Ingresse.
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A temporada de 2027 da turnê é guiada pelo tema É festa no Brasil!, inspirado nas festas tradicionais brasileiras. Para a próxima edição, Anitta mantém o palco 360º, convidados especiais surpresa e repertório que percorre os maiores sucessos da cantora e músicas carnavalescas.
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Além de Brasília, Anitta se apresenta em outras sete cidades com Ensaios da Anitta em 2027. Belém, Recife, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo receberão um show cada entre os dias 9 e 31 de janeiro.
Serviço
Ensaios da Anitta
Em 17 de janeiro de 2027, no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Venda geral a partir desta quarta-feira (2/9), às 18h, no site Ingresse.