Ator Roney Facchini, de Rá-Tim-Bum e Malhação, morre aos 73 anos

O ator Roney Facchini, conhecido pelo papel de Luís da Silva em Rá-Tim-Bum, morreu aos 73 anos neste domingo (6/9). A informação foi confirmada pelo Prêmio Bibi Ferreira, em publicação no Instagram. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.
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No programa infantil da TV Cultura, Facchini encantou telespectadores de todo o Brasil entre 1990 e 1994, contracenando com Pamella Domingues (Lia), Grace Gianoukas (Gia) e João Victor d'Alves (Ivo).
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Aos 41 anos, estreou em novelas com As Pupilas do Senhor Reitor. A produção foi o ponto de partida para uma longa e talentosa trajetória na televisão.
Entre os trabalhos mais conhecidos do ator estão Pérola Negra (1998), Bang Bang, Cheias de Charme (2012), Malhação e Pé na Cova (2013-2016).
"Ator e diretor maravilhoso"
Em seu perfil, o ator Nilton Bicudo se despediu do colega. Segundo ele, Facchini era "um talentoso de gosto refinado e humor sutil".
"Que a vida é estranha e a morte inevitável a gente sabe, mas não deixamos de nos chocar quando um cara tão bacana como você vai embora repentinamente e deixa tanta vontade de mais em todos que te conhecem. Ninguém tão carinhoso, tão generoso, um talentoso de gosto refinado e humor sutil", escreveu.