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Pedro Scooby se irrita após boatos que Cintia Dicker teria pedido pensão

O surfista, que está no elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, pediu novamente respeito ao ex-casal neste momento delicado para a família

Em vídeo, Pedro Scooby se irrita após boatos que Cintia Dicker teria pedido pensão na Justiça - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Em vídeo, Pedro Scooby se irrita após boatos que Cintia Dicker teria pedido pensão na Justiça - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Na noite desta sexta-feira (4), Pedro Scooby gravou alguns vídeos nos stories negando a informação que sua ex, Cintia Dicker, teria já acionado a Justiça para ver os trâmites da pensão alimentícia. O surfista ficou revoltado com os boatos espalhados na web.

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"Galera, estou indo aqui para o Rock in Rio, aí me deparo com umas notícias mentirosas. Cara, eu entendo, né, que os sites de fofoca têm que dar notícia, mas notícia verdadeira, entendeu? Investigue antes, liga perguntando", desabafou.

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O surfista, que está no elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, pediu novamente respeito ao ex-casal neste momento delicado para a família.

"Então, mais respeito, galera, respeitar o momento. Eu e a Cíntia, a gente é superpróximo, superparceiro, a gente divide tudo entre a gente, as nossas conversas, o que a gente vai fazer, os próximos caminhos como a gente demorou dois meses pra avisar que a gente estava separado. Mas é isso, estamos juntos, fé, e estou indo para o Rock in Rio".

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 05/09/2026 19:08 / atualizado em 05/09/2026 19:08
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