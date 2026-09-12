Coprodução brasiliense vence prêmios da crítica, no Festival de Veneza

Os coprodutores de Retorno a Buenos Aires Cibele Amaral e Patrick de Jongh, ao lado do colega André Ristum - (crédito: Fiorenzo De Lucca/ Divulgação)

Os coprodutores brasilienses Cibele Amaral e Patrick de Jongh, ao lado de André Ristum, conquistaram, com a investida no longa internacional Retorno a Buenos Aires, dois prêmios da crítica especializada no 83º Festival de Veneza, encerrado neste sábado (12/9). No mais longevo festival europeu, a coprodução ítalo-brasileira foi saudada pelo sindicato dos jornalistas cinematográficos italianos como melhor filme e melhor ator (Adriano Giannini).

O filme, que tem direção do chileno Marco Bechis, trata de reflexos da ditadura argentina. Junto com as empresas estrangeiras como 39 Films, Karta Film, Rai Cinema e Fandango, os coprodutores locais (da 34 Filmes) ainda se associaram a André Ristum para dar corpo ao filme que narra o destino de um homem por 33 anos afastado da Argentina, e que encara o julgamento de militares.

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Na visão do júri, “o filme é uma prova excelente de equilíbrio perfeito entre passado e presente, emoção e reflexão. Uma atuação excelente, que transmite o tormento da dúvida, o drama do confronto e o horror e a dor de uma tragédia coletiva e ao mesmo tempo pessoal.” A sessão oficial do filme se deu no sexta-feira, no Palazzo Del Cine, no Lido, no Festival de Veneza. Foram 14 minutos de aplausos para o longa-metragem. No Brasil, o filme terá distribuição da Paris Filmes.



Confira principais prêmios



Leão de Ouro: Woman unknown, de May el-Toukhy

Leão de Prata (Grande Prêmio do Júri): Amor possível, de Lee Chang-dong

Copa Volpi de melhor ator: John Malkovich, por Cavalo selvagem nove

Copa Volpi de melhor atriz: Mathilde Arcel, por Woman unknown

Leão de Prata (Melhor direção): Ilya Khrzhanovsky, por DAU

Prêmio do público: I Matter, de Alina erban

Melhor jovem ator: Malou Khebizi, por A place to heal

Prêmio especial do júri: NAZA, de Yuval Abraham e Rachel Szor

Melhor roteiro: Coralie Amedeo, Stéphane Brizé e Olivier Gorce por A good Little soldier





