Juliano Floss posta foto de Emília após Marina Sena destruir boneco de pano

O dançarino Juliano Floss chamou atenção nas redes sociais após a apresentação de Marina Sena no Rock in Rio. Neste domingo, 13, depois do show da cantora, ele publicou uma foto de Emília, personagem do Sítio do Picapau Amarelo.

A publicação ocorreu no mesmo dia em que Marina protagonizou uma cena que foi associada por parte do público ao relacionamento dos dois. Durante a apresentação de Ouro de Tolo, a cantora aparece dançando com um boneco de pano antes de destruí-lo no palco.

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A música integra o repertório de Fenômeno Natural, novo espetáculo apresentado pela artista no festival. O show reúne canções de Coisas Naturais e De Primeira.

Na sequência da dança com o boneco, Marina canta versos que fazem referência a uma relação marcada por dependência e rompimento, entre eles: "Sua chance passou sem aviso, então agora você se prepara pra me ver sendo tudo que eu quis enquanto você me sugava" e "Sem mim você não é nada".

Término

Juliano e Marina anunciaram o fim do relacionamento em 17 de agosto. Na ocasião, o influenciador publicou um comunicado sobre a decisão.

"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu. Os dois estavam juntos oficialmente desde 2024.