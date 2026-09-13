'Estou bem': Céline Dion renasce nos palcos de Paris

Após seis anos longe dos palcos devido a uma doença neurológica, cantora emocionou público em Paris com show esgotado - (crédito: THOMAS SAMSON/AFP)

Com lágrimas de alegria, a cantora Céline Dion fez um retorno triunfal aos palcos neste sábado (12), após seis anos de ausência devido a uma doença neurológica incurável, em um show com ingressos esgotados em Paris.

"Há algo que posso dizer em duas palavras: estou bem. Aprendi a conviver com essa fragilidade; tê-la por perto por tanto tempo a domesticou, e decidi transformá-la em força para viver", disse a estrela franco-canadense aos 30 mil espectadores reunidos na Plenitude Arena, um enorme espaço para eventos nos arredores de Paris.

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Visivelmente emocionada, Dion abriu seu primeiro show completo em seis anos com a balada francesa dos anos 90 "On ne change pas". Com lágrimas nos olhos, a diva de 58 anos precisou fazer uma breve pausa durante a primeira música.

"Estas são, claro, lágrimas de alegria. Estou muito feliz em ver vocês", disse à plateia, mandando beijos.

A cantora revelou no final de 2022 o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida, uma doença autoimune que pode causar rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos e cãibras intensas.

Seu retorno aos palcos revela uma recuperação extraordinária após a doença que a obrigou a cancelar shows em meio à incerteza sobre se conseguiria se apresentar novamente.

"A jornada foi mais difícil do que eu esperava", disse a artista ao público em inglês e francês. "Mas eu me agarrei a um tênue raio de luz à distância, no meio das montanhas", acrescentou. "Esta noite quero cantar para vocês, cantar para mim, cantar pela vida."

A intérprete de "My Heart Will Go On" havia suspendido a turnê iniciada em 2019, primeiro devido à pandemia de covid-19 e depois devido ao seu estado de saúde debilitado.

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"Ela está feliz"

A multidão, composta em sua maioria por mulheres, usava glitter nas bochechas, vestidos e blusas de lantejoulas e camisetas estampadas com a imagem da estrela ou referências aos seus maiores sucessos.

A fã brasileira Albertina Cabral, de São Paulo, disse que mal conseguia expressar seus sentimentos em palavras. "É incrível estar aqui, ir ao show e ver Céline tão de perto", afirmou. "E ela está se sentindo bem, ela está feliz."

O jornal francês Le Parisien informou que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, estava "discretamente presente neste primeiro concerto".

Horas antes, uma das cantoras de maior sucesso de todos os tempos cumprimentou seus fãs em frente ao seu luxuoso hotel perto do Arco do Triunfo.