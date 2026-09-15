Daniel Nascimento amplia atuação no entretenimento e assume direção de conteúdo da Syve Brasil

Colunista do O Dia, jornalista também tem passagem pela televisão e passa a atuar na construção editorial da publicação no país

assume a direção de conteúdo da Syve Brasil, publicação que integra a expansão brasileira da Syve Magazine International. A nova função acrescenta uma frente editorial à carreira do profissional, que já atua na cobertura de celebridades, televisão e bastidores do mundo dos famosos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conhecido pelo trabalho à frente da coluna que leva seu nome no O Dia, Daniel mantém uma rotina dedicada à apuração de informações exclusivas e notícias do universo dos famosos. A coluna está entre os espaços voltados ao entretenimento no jornal carioca.

Trajetória no jornalismo de entretenimento

A relação de Daniel Nascimento com o jornalismo de entretenimento foi construída ao longo de diferentes experiências na imprensa e na televisão. O jornalista também passou por atrações televisivas e ganhou espaço como comentarista e repórter especializado na cobertura de celebridades.

com">Correio Braziliense já havia noticiado a chegada de Daniel à bancada do Melhor da Tarde, da Band, destacando sua experiência de sete anos no jornalismo de entretenimento e seu trabalho como colunista do O Dia.

A televisão também se tornou uma extensão do trabalho desenvolvido na imprensa. Em 2026, Daniel participou do TV Fama, ampliando sua presença em programas dedicados ao universo das celebridades. Sua atuação na atração foi registrada em publicação do Terra, que destacou sua trajetória na imprensa escrita, em portais e na televisão aberta.

Retorno ao O Dia

A trajetória de Daniel no O Dia também passou por diferentes momentos. O jornalista deixou o veículo em 2025 e retornou dois meses depois, retomando a coluna que leva seu nome.

Desde então, o espaço voltou a concentrar informações sobre televisão, celebridades e bastidores do entretenimento. Entre as publicações recentes estão notícias exclusivas sobre nomes da televisão e do universo dos famosos.

Além das notícias exclusivas, a coluna também abriu espaço para entrevistas e pautas especiais. Em julho de 2026, por exemplo, Daniel reuniu jornalistas negras de diferentes veículos para discutir representatividade, resistência e os desafios da comunicação brasileira.

Nova função na Syve Brasil

Agora, a atuação na Syve Brasil acrescenta uma nova dimensão à carreira do jornalista. Como diretor de conteúdo, Daniel passa a participar da construção editorial da publicação e da definição de pautas e conteúdos voltados ao público brasileiro.

Syve Magazine e chegou ao mercado brasileiro tendo a atriz Isabel Fillardis como estrela de sua primeira capa. A publicação reúne conteúdos relacionados a entretenimento, cultura, moda, comportamento e lifestyle.

A nova função aproxima duas áreas que já fazem parte da trajetória profissional de Daniel: o jornalismo de entretenimento e a produção editorial. Com isso, o jornalista passa a atuar não apenas na apuração e publicação de informações, mas também na construção de uma plataforma editorial voltada ao público brasileiro.

A movimentação representa mais um capítulo na carreira de Daniel Nascimento, que atualmente transita entre a imprensa, a televisão e o mercado editorial.

Texto de John Erik John Erik é jornalista e apaixonado pelo universo dos famosos, entretenimento e variedades.