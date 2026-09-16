Felizes juntos: leia a crítica de 'Todo o sentimento', quarto filme do Festival



Crítica // Todo o sentimento ★★

"Eles roubaram o antes e o depois": não é difícil, em meio ao retrato de uma distopia narrada pelo filme de Glenda Nicácio e Ary Rosa, que prega unificação de comportamentos, entender quem seriam eles. Na nova realidade, muitos se acomodam às barreiras impostas, e vivem sob perseguição intermitente e numa onda de tédio propiciada pela domesticação, com programas de tevê condenáveis como o da Tia Crentinha e do Tiozão. Acrescente-se a isso, Silas Macedo, um suposto evangelizador, num contexto de "humanos direitos", retruque de "pederastia" e abolição de álcool, entorpecentes e livros condicionados ao atestado de carimbo do governo.



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Dos ataques à democracia, no 8 de janeiro de Brasília (com imagens no filme), a trama passa para o morno 2027, com o ódio instituído roçando o cotidiano do eremita Henrique (Aldri Anunciação) no desejado exílio em que não exerce mais a condição de cineasta. Vidas sob os reflexos intrusivos do Estado passam à ter a metade do potencial. A imobilidade de Henrique (cadeirante), na fazenda colonial Cachoeira, mudará, pela chegada do jovem Gustavo (Lucas Leto), enviado como novo empregado e repleto de admiração pelo patrão.



Entre a singeleza e o roteiro algo cru, Glenda e Ary, de filmes como Café com canela e Ilha, do qual Todo o sentimento deriva, quebram barreiras, no "mundo que dá voltas", pela "defesa do tesão de viver". Despudorado e e libertário, o filme traz bons momentos como o do ataque ao homofóbico e algumas sequências risíveis como a ameaça representada pela criança. Entre boa dose de humor, a cena das "sacanagens faladas" parece herdada de superado modelo de choque oitentista.