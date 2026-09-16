Signo de Libra: conheça a personalidade, o jeito de amar e as principais características

Os nativos de Libra costumam ser associados ao charme, à delicadeza e à sociabilidade. É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o eu e o ‘outro’. A meta dos librianos é se relacionar. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são, afirma a astróloga Thaís Mariano.

Pensam bastante antes de agir

Os librianos costumam ser cautelosos. Pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia, explica Thaís Mariano.

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Se destacam pelo bom-humor e pela facilidade de se relacionar

Estar rodeado de pessoas é algo que cativa os nativos de Libra. Os librianos gostam de viver em conjunto e compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas, conta a astróloga. Além disso, são bem-humorados e respeitam os limites alheios, assim como gostam que os seus sejam respeitados.

Amantes do belo e do luxo

Libra é considerado o signo mais luxuoso do zodíaco. Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma. Costumam ter um bom gosto e transparecer uma imagem tranquila e harmoniosa, relata Thaís Mariano. Inclusive, não apreciam grosserias e lugares desarmônicos.

Simbologia de Libra

Libra é o sétimo signo do zodíaco e o segundo da tríplice de Ar. Além disso, marca o início de uma estação. Sendo assim, é um signo que inicia movimentos, explica a astróloga. O signo de Libra representa o equilíbrio entre o eu e o outro, ou seja, os diferentes pontos de vista que existem em uma relação. Por isso, é representado pela balança, equilibrando, compreendendo e dando valor aos dois lados de maneira que seja possível encontrar harmonia, equilíbrio e justiça”, revela Thaís Mariano.

Desafios dos librianos

Assim como todos os signos do zodíaco, Libra também apresenta aspectos que precisa desenvolver. As frustrações dos librianos, por exemplo, costumam estar ligadas ao hábito de idealizar. De acordo com a astróloga, esse comportamento faz com que, após conquistarem alguém, percebam que a pessoa não corresponde às suas expectativas, levando-os a desistir da relação.

O perigo do excesso de vaidade

O excesso de cuidado com a aparência pode ser perigoso para os librianos. Muito vaidosos, podem exagerar em cirurgias plásticas e cuidados estéticos, além de deixar de cuidar de outros pontos da beleza que habitam internamente, enfatiza Thaís Mariano.

O desejo de agradar o outro pode causar prejuízos

O maior desafio de Libra é lidar com a indecisão. Isso não acontece por falta de clareza sobre o que desejam, mas pela forte necessidade que os nativos têm de agradar o outro. Essa característica pode fazer com que eles fiquem presos durante anos em relações falidas, sejam elas amorosas ou profissionais, apenas para manter uma imagem da qual eles não querem se desfazer, esclarece a astróloga.

Precisam aprender a se posicionar

A preocupação com o julgamento alheio costuma mascarar aspectos da personalidade desses nativos. Por causa disso, eles transparecem uma imagem calma, tranquila e agradável, mas, por dentro, lutam com verdades camufladas. O desafio dos librianos é, então, aprender a se posicionar de forma justa e harmoniosa, comenta Thaís Mariano.

A mulher do signo de Libra costuma se preocupar com a aparência e tem dificuldade para expressar as emoções (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Mulher de Libra

A libriana é uma mulher que costuma se preocupar com a aparência. Por isso, gosta de se vestir bem. Além disso, sabe do potencial que tem e o mostra de maneira delicada. “Mas isso não quer dizer que ela esteja sempre disponível para qualquer um que chegue querendo ganhar seus encantos”, alerta a astróloga.

É conhecida pela racionalidade

A mulher de Libra tem dificuldade para expressar as emoções. Além disso, é muito racional e gosta de pensar e analisar com clareza tudo aquilo que faz. Em um relacionamento, seja ele amoroso ou não, ela compreende a importância da reciprocidade, porém ainda sente a necessidade de se valorizar e encontrar um espaço seguro. Contudo, “quando a libriana se apaixona é quando ela realmente consegue deixar um tanto de lado todo esse idealismo e racionalidade para viver mais profundamente a sua essência”, acrescenta Thaís Mariano.

Homem de Libra

O libriano também é atento à aparência. “Preocupado com a beleza, não é raro que ele busque alguém que se enquadre em seus padrões de exigência”, revela a astróloga. Ainda, esse nativo tende a ser charmoso, atraente e conquistador. Com todo o seu charme, o libriano atrai muitos olhares. Logo, é possível que ele se relacione com mais de uma pessoa ao mesmo tempo para decidir qual se encaixa melhor no que almeja.

Contudo, “quando se apaixona, ele se entrega. É um típico romântico, cheio de energia para investir no relacionamento e torná-lo cada vez mais belo”, destaca Thaís Mariano. O homem de Libra é bastante crítico. “Cria, também, suas expectativas e idealizações e busca adequar o mundo a elas, com toda beleza e harmonia que forem possíveis”, pontua a astróloga.

Librianos no amor

Se existe algo que os nativos de Libra realmente compreendem, é sobre relacionamentos. Sociáveis por natureza, eles buscam romances marcados pela beleza e pela harmonia. “No encontro com o outro, eles conseguem enxergar mais a si. Por isso, estar com alguém é necessário para os nascidos neste signo”, justifica Thaís Mariano.

Românticos e justos

Os librianos são românticos, gentis e cordiais. Além disso, valorizam o diálogo e respeitam o espaço do outro. “Para se relacionar com esses nativos, é necessário estar aberto ao diálogo, mas também ter paciência para esperar o momento em que eles estarão abertos para conversar e para expor seus pontos de vista”, aconselha a astróloga.

Os librianos são justos e não têm dificuldade em reconhecer quando estão errados. No entanto, como estão sempre em busca de igualdade, também fazem questão de apontar a parcela de culpa da pessoa amada. Por isso, podem passar horas em discussões.