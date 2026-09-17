Lady Gaga e Michael Polansky são pais de uma menina, afirma site

A cantora e atriz Lady Gaga e o empresário Michael Polansky são pais de uma menina, segundo informou o site norte-americano TMZ. Conforme noticiado pelo veículo, a criança se chama Rose Bean Polansky, e nasceu no dia 9 de junho deste ano.

Rose nasceu às 23h19 daquela terça-feira, nas dependências do Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

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O casal está junto desde 2020. Em abril de 2024, ficaram noivos. Em entrevista à revista Elle, Gaga já havia falado sobre os planejamentos para se tornar mãe, e que pretendia entrar para o clube da maternidade em um futuro "não muito distante".

De acordo com ela, uma "vida plena" incluiria ela, Michael e "nossos filhos". Já em outubro de 2025, descreveu a maternidade como "o próximo papel" da própria trajetória.



