Fiat Panda é o carro mais estreito do mundo e entra no Guinness

A primeira geração do Fiat Panda já era um carro pequeno. Com apenas 3,38 m de comprimento e 1,46 m de largura, foi projetado para circular com agilidade pelas ruas estreitas das cidades italianas.
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Para o mecânico italiano Andrea Marazzi, no entanto, o veículo ainda podia ser melhorado. Quando um exemplar de 1993 foi deixado no ferro-velho de sua família em Bagnolo Cremasco, em 2024, ele decidiu criar o carro dirigível mais estreito do mundo.
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A Fiat fabricou cerca de 4,5 milhões de Pandas entre 1980 e 2003, e o modelo tem uma legião de fãs em seu país. Há vários anos, Andrea participa do "Panda a Pandino", um encontro de entusiastas do carro na cidade vizinha de Pandino.
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Pensando na edição seguinte do evento, Marazzi esboçou uma ideia que chamou de "Panda per Uno" ("Panda para Um"). O projeto consistia em reduzir a largura do veículo para apenas 50,2 cm. O resultado entrou para o Guinness World Records 2027.
Construindo o Panda per Uno
Centenas de Pandas passaram pelos pátios da Autodemolizione Marazzi ao longo dos anos, o que deu a Andrea um conhecimento profundo do design do carro. Ele removeu as portas e os painéis laterais, cortando e soldando novamente o centro da estrutura.
O mecânico fabricou carrocerias e janelas personalizadas para o capô, teto e porta traseira, mas deixou o resto do veículo inalterado. Apesar da drástica reformulação, 90% do "Panda per Uno" é feito com peças do carro original.
O aspecto mais difícil do processo foi cortar a estrutura para que as duas metades ficassem perfeitamente simétricas ao serem unidas novamente. O carro não é apenas uma carcaça: no interior, há um pequeno motor elétrico, uma bateria e uma caixa de direção miniaturizada. As luzes e os indicadores de direção também funcionam.
O veículo atinge uma velocidade máxima de apenas 15 km/h, o que é compreensível, já que não apresenta muita estabilidade nas curvas.
O universo dos Pandas modificados
O "Panda per Uno" é apenas um exemplo do que a simplicidade mecânica desses carros e a fácil disponibilidade de exemplares sucateados possibilitam na Itália. Outros Pandas personalizados que marcaram presença no encontro de Pandino incluem:
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Panda Corta: um modelo que tem uma distância entre eixos de apenas 1 metro.
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Teto mais baixo: um exemplar que detém o recorde de teto mais baixo para carros dirigíveis.
Ambos os veículos foram feitos pelos amigos de Andrea Marazzi, Cocchi Rudi, Matteo Marzetti e Nicola Guadagnin, conhecidos coletivamente como "Carmagheddon" nas redes sociais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.