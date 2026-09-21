Fiuk usou as redes sociais neste último domingo (20/9), e se pronunciou após a repercussão do show que realizou na sexta-feira (18/9), em Campinas (SP), de encerramento da carreira solo e retorno para banda Hori.
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Através do Instagram, o cantor reagiu em torno da apresentação teve a presença de apenas 67 pessoas; Tinham 67 pessoas no meu último show. E a gente tocou como se tivesse 67 mil. Hoje, esse número aí virou manchete, né? Virou piada, virou motivo para muita gente aí dizer que eu devia estar o quê? Que eu devia estar envergonhado? Mas eu fiquei pensando: vergonha do quê? Vergonha do quê que eu tenho que ter? Eu cometi algum crime? Eu estou machucando alguém aí, por acaso?, iniciou;
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Se você aí tem uma casa de show, tem um festival, tem uma festa, tem um evento, dá uma chance pra gente. Se tiver dez pessoas, a gente vai fazer o show para as dez pessoas. Se tiver cem pessoas, a gente vai fazer para cem. Se tiver mil, se tiver dez mil, a gente vai fazer para as dez mil, declarou Fiuk.
E, para cada pessoa aí que comentou, que torceu, que comprou ingresso, que foi lá no show, que está aí, ó, comigo, gratidão. Gratidão. Eu estou de volta. Eu estou de volta. A banda está de volta. E a gente vai começar e recomeçar do jeito que for, aonde for. A gente só quer tocar. E a nossa agenda está aberta, destacou o artista.
O texto Fiuk reage a piadas sobre show com 67 pessoas e faz desabafo na web: Cometi algum crime? foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.