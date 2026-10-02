Após primeira temporada de sucesso, a peça ‘E Homem, Serve Pra Quê?’ retorna aos palcos

Espetáculo 'E Homem, Serve Pra Quê?', do Grupo G7, retorna aos palcos - (crédito: Divulgação)

Com sete mil espectadores na curta temporada de estreia, a peça E homem, serve pra quê?, do grupo de comédia G7, retorna para a segunda temporada. Aclamada pelo público, a peça retorna aos holofotes integrando as comemorações dos 25 anos da Cia. de Comédia G7.

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A peça traz provocações de forma descontraída e foi criada como uma homenagem às mulheres. A peça é formada por esquetes que abordam diferentes situações cômicas em busca de uma resposta para o título do espetáculo. Em um dos blocos do show, os papéis são invertidos para que os homens se sintam como muitas mulheres se sentem em uma crise de ciúmes.

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Realizada para todos os públicos, a temporada começa no dia 3 de outubro e vai até 15 de novembro, com todas as sessões no Teatro La Salle na 906 Sul e às 19h. Ingressos estão disponíveis no site oficial do grupo a partir de R$ 35.

Serviço

Espetáculo - E Homem, Serve Pra Quê?

De 3 de outubro a 15 de novembro, às 19h, no Teatro La Salle (SGAS, I St. de Grandes Áreas Sul, 906, Cj. E). Ingressos disponíveis no site oficial do grupo G7 a partir de R$ 35.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel