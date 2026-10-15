Claudia Ohana estrela releitura brasileira de clássico de Shakespeare

Na história clássica de William Shakespeare, histórias de amor se entrelaçam com as confusões de seres mitológicos que bagunçam a vida da floresta em Sonho de uma noite de verão. Na versão brasileira assinada por Mariana Mesquita e dirigida por Thereza Falcão, as histórias se passam numa festa junina, e os seres mitológicos são, na verdade, habitantes das florestas brasileiras como o uirapuru e a mãe da mata.

Festa no Arraial é uma releitura cheia de elementos nacionais e populares para o clássico shakespeariano e estará em cartaz no sábado e no domingo no Teatro Planalto, do Ulysses Centro de Convenções.

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Claudia Ohana faz parte do elenco ao lado de nomes como Lorena Tucci, Cadu Libonati, Bernardo Mesquita, Erika Affonso e Danilo Dal Farra. Na trama, ela vive Tânia Flores, que, de início, parece uma vilã ao prender os pássaros da floresta para impedir a propagação do amor, mas acaba por se revelar uma outra mulher ao se apaixonar.

Claudia conta que ficou encantada com o convite para viver a personagem por três motivos: "primeiro fazer um musical, que é um gênero que gosto muito, depois, trabalhar com a Thereza e ter músicas brasileiras conhecidas. Eu gosto dessa mistura de Shakespeare, dessa brasilidade que a Thereza traz, dessa coisa nordestina, da festa junina".

O espetáculo foi idealizado por Sérgio Lopes com a intenção de levar Shakespeare para uma festa bem brasileira, com folclore e histórias marcantes. O São João era a manifestação perfeita. "E eu adorei a sugestão", conta Thereza. "A essência da peça são os conflitos amorosos, casamentos por obrigação versus amor romântico, amor verdadeiro."

A festa acompanha dois casais, Hérmia e Lisandro, jovens apaixonados cujo amor é colocado à prova em meio a uma festa junina. Outro casal, Demétrio e Helena, precisa encarar a exigência de conveniência financeira em detrimento do amor romântico.

No bosque, cercados por criaturas como a sereia do rio, a caipora, a mãe da mata e uma grande árvore centenária, os personagens embarcam em uma trama cheia de referências nacionais. "Eu trouxe isso pro São João, para usar bem os elementos como casamento na roça, fogueira, simpatia de Santo Antônio, todas ligadas às peripécias amorosa, e engordei o conflito inicial do casamento por conveniência", explica Thereza.

Claudia Ohana diz que adora musicais, e que estudou canto lírico quando se preparava para ser atriz, mas que sempre teve dúvida sobre as oportunidades de usar as habilidades nos palcos ou nas telas.

"Gosto muito de musicais, porque faço três coisas que amo: cantar, dançar e atuar. É uma dedicação. E quando comecei minha carreira, fazia muita aula de canto, dança e canto lírico e sempre pensava que nunca poderia usar, porque não existia musical no Brasil. A vida foi me levando e me deu várias oportunidades de cantar", conta a atriz, que fez da voz um instrumento na novela Vamp, na Ópera do malandro e em Rock horror show, quando estreou nos palcos.

Para ela, Shakespeare cai muito bem numa festa junina. "Shakespeare, você pode colocar em todos os lugares, até hoje ele fala coisas atuais e o amor é uma coisa atual sempre. A peça tem um lado meio fantástico, e os seres mitológicos da gente são brasileiros, é muito linda essa ideia", garante Claudia.

Festa no arraial

Sábado, às 18h, e domingo, às 15h e às 18h, no Teatro Planalto (Ulysses Centro de Convenções - SDC - Bloco I).

Ingressos: R$ 25 a R$ 140, no Sympla.

Classificação indicativa livre









