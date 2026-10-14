Pé na estrada: Láctea desbrava cultura brasileira em vlogs documentais

No dedilhar das telas, seja no Instagram ou no TikTok, é quase impossível não reconhecê-lo. Stenio Girardelli, mais conhecido como Láctea (@lacteameufii), é um dos principais criadores de conteúdo do país. O jeito cômico, os vídeos engraçados e o sorriso inigualável já conquistaram mais de 8 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Mas agora, mais do que registros curtos, ele desembarca no YouTube com uma proposta para lá de interessante: desbravar o Brasil e contar segredos não vistos antes.

Reconhecido pela agilidade do humor e pela espontaneidade dos vídeos curtos, o mineiro decidiu desacelerar o ritmo e fincar bandeira no mundo dos vlogs, apostando em documentários de viagem com mais de uma hora de duração. Roteiros que percorrem o Norte do país, expedições pela Floresta Amazônica e travessias pelas cordilheiras do Peru e da Bolívia marcam essa nova fase, na qual a curiosidade cultural e a gastronomia regional ganham protagonismo.

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A migração de um formato dinâmico de poucos segundos para produções densas e estruturadas exigiu não apenas coragem artística, mas também planejamento estratégico e reinvestimento financeiro. Se nas redes sociais o improviso com um smartphone resolve a cena em minutos, o YouTube demandou equipe, equipamento profissional e tempo de dedicação.

"A partir do momento em que comecei a escalonar minha carreira no Instagram, vi que já tinha um estilo de vida com liberdade para viajar. Então, por que não reinvestir o dinheiro que ganho no Instagram na plataforma que me abriu portas e onde sempre quis criar? Para isso, você precisa de equipe, de câmera boa, de tempo. São vários fatores", afirma o criador.

Hoje, para viabilizar as viagens, Láctea conta com uma estrutura enxuta, mas eficiente. A depender do destino, ele se desloca acompanhado de até quatro pessoas, dividindo tarefas entre captação técnica, apoio de produção e trocas criativas durante o trajeto. Em momentos mais práticos, a simplicidade ainda se faz presente com câmeras de ação compactas em 4K, em outros, entram em cena filmmakers dedicados a registrar cada detalhe com linguagem cinematográfica.

Os choques culturais

Diferente do turismo tradicional focado em capitais agitadas ou destinos óbvios, o projeto ganha força na imersão profunda em estados e territórios que muitas vezes não figuram nos roteiros comerciais do público geral. Para o influenciador, cada viagem representa um desaprender de pré-conceitos e uma redescoberta da vasta pluralidade cultural do Brasil. O ponto de virada dessa trajetória deu-se ao desembarcar no Acre, estado que abriu portas para sua primeira experiência direta com a Floresta Amazônica e com a receptividade nortista.

"A criação de conteúdo me instigou a ir a lugares que possivelmente nunca iria na minha vida. O Acre foi o start. Lá eu entendi que o Brasil é único em cada canto. Tive contato com a floresta, com a galera e com as comidas. A gastronomia é muito diferente! E cada vez que vivo isso, me dá mais vontade de continuar vivendo", destaca.

A exploração gastronômica, inclusive, converteu-se em um dos quadros mais aclamados por quem acompanha os vídeos. As nuances regionais, como o hábito amapaense de consumir o açaí puro acompanhado de peixe frito ou pratos salgados, em contraste com a versão doce comum no Sudeste e Centro-Oeste, surpreendem e aproximam o público das tradições locais.

Bastidores técnicos

Em um ecossistema digital onde a volatilidade das redes sociais dita regras e algoritmos mudam com frequência, o criador reconhece que os custos de produção para vídeos longos em lugares remotos nem sempre são cobertos de forma imediata, justamente pelas diferentes formas em que as plataformas monetizam. Ainda assim, para Láctea, o valor da autenticidade e a construção de um acervo histórico sobre o país superam as métricas estritamente financeiras. Para ele, é muito mais sobre memória e desejo do que qualquer outra coisa.

O equilíbrio entre a comédia leve que o popularizou no Instagram e a postura de observador curioso nos vídeos do YouTube permite que ele navegue por diferentes públicos sem perder a própria essência. "A receita que ganho com as visualizações desses vídeos não se paga, num geral. O gasto acaba sendo maior. Mas é uma questão de confiar no processo. Não estou querendo que esse conteúdo seja o mais estourado de todos para ganhar rios de dinheiro, mas quero que ele tenha a relevância que acredito que merece. É algo mais pessoal do que estritamente comercial", destaca.

Com o olhar atento no futuro, os próximos passos do projeto preveem novos episódios explorando pontos turísticos e naturais pelo país — incluindo passagens por unidades de conservação, parques e polos gastronômicos — com a meta de completar um circuito por todos os estados brasileiros. Além disso, a ambição do criador inclui levar a série documental para plataformas globais de streaming, mostrando ao mundo a riqueza de um Brasil autêntico, pulsante e por vezes esquecido.