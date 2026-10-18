Morre Michael Forest, o Apolo de 'Star Trek', aos 97 anos

Ator ficou conhecido por interpretar o deus Apolo. Ele também atuou como dublador - (crédito: Reprodução/Youtube)

O ator Michael Forest, conhecido por ter interpretado o deus Apolo na série Star Trek, morreu aos 97 anos. A morte aconteceu na última quarta, 14, mas foi confirmada pelo portal Deadline neste sábado, 17.

Forest vivia em uma casa de repouso em Sparks, cidade no estado de Nevada, nos Estados Unidos, segundo o site. A causa da morte não foi revelada.

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O ator interpretou Apolo no clássico episódio Quem chora por Adonais?, da segunda temporada de Star Trek, em 1967. Além da participação na franquia, Forest também fez inúmeras participações em outras séries de TV marcantes, como As Aventuras de Rin Tin Tin e Além da Imaginação.

O artista também teve um trabalho marcante como dublador, especialmente de animes e videogames, e em franquias como Power Rangers. Ele foi casado com a também atriz Diana Hale, que morreu em 2022.