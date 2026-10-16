Mês das artes cênicas traz espetáculos internacionais para Brasília

Imagem de uma das exibições audiovisuais que integram a programação das Ocupações Cena e First Body Programme no Distrito Federal - (crédito: Nityama Macrini)

O Distrito Federal recebe uma série de espetáculos e atividades formativas de artes cênicas com a realização da Ocupação Cena e da Ocupação First Body Programme. Os eventos serão realizado entre 30 de outubro e 21 de novembro de 2026, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul e na Universidade de Brasília.

A iniciativa reúne profissionais de países como Itália, Colômbia, Estados Unidos, França e República Dominicana. O calendário inclui peças teatrais, mostras, oficinas e exibições audiovisuais, promovendo encontros entre artistas internacionais e grupos da capital federal.

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Destaques da Ocupação Cena

A Ocupação Cena integra o festival Cena Contemporânea e a programação traz três espetáculos, oito oficinas gratuitas, uma residência e uma demonstração de trabalho.

A atriz Bidô Galvão protagoniza a demonstração de A Errante: Uma Mãe Coragem, coprodução ítalo-brasileira dirigida por Gianluca Barbadori. A montagem adapta o texto de Bertold Brecht a partir de versão escrita por Michele Santeramo.

O palco da Sala Martins Pena recebe produções do Distrito Federal:

espetáculo "Senhora P", monólogo de Adriana Lodi com entrada franca;

peça "Frankenstein de Mary Shelley", encenada pelo Grupo Liquidificador;

montagem "Sonho de uma noite de verão", dirigida por Adriano Guimarães.

As oficinas gratuitas contemplam temas como preparação corporal, iluminação cênica, inteligência artificial para elaboração de projetos e teatro acessível para pessoas com deficiência intelectual.

Ocupação First Body Programme

Celebrando dez anos de pesquisa artística em 12 países, a Ocupação First Body Programme ocorre de 12 a 21 de novembro no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul. A programação abre com a exposição Corpo Primordial: quando o processo é a obra, reunindo 80 fotografias, vídeos e objetos de cena.

A grade exibe montagens de diferentes partes do mundo:

monólogo francês 4.48 Psicose de Sarah Kane, interpretado e dirigido por Nadia Robinet;

solo Beso Negro, apresentado pelo colombiano Juan Esteban;

performance Carne Premium, com concepção e figurino de Yadhira De León Matos;

obra Personal, criada pelo coletivo italiano Labirion Officine Trasversali;

trabalhos locais Calango, do Coletivo ARAR, e Infinitum, do Coletivo Organa.

A entrada para os eventos na 508 Sul conta com ingressos vendidos pela plataforma Sympla e na bilheteria física do centro cultural.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.