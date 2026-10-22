Filme da DC aposta em vilão desfigurado: confira origem de Cara-de-Barro

Cara-de-Barro: nada será como antes para o protagonista do filme da DC - (crédito: Warner)

Moldar personalidades para serem vividas na telona é a rotina e o ganha-pão do ator Matt Hagen, protagonista do novo filme do inglês James Watkins, Cara-de-Barro, que vem embalado como um filme de terror com origens patentes nas franquias da DC comandadas pelos produtores Peter Safran e James Gunn. Considerado um "camaleão" nas artes cênicas, Matt (personagem de Tom Rhys Harries), depois de passar por violência que o desfigura, "levará o inferno" consigo em arquitetada e instintiva vingança.

Um show visual com gosmas, empilhamento de mortes e asfixiante jornada de perda de identidade ronda o filme que trata de traições, obstrução de justiça e sedução. O reconhecimento nas ruas não virá apenas para o astro da Imperial Pictures que traz a ânsia de frequentar os tapetes vermelhos de celebrações de personalidades; ele ainda se estenderá para a cientista Caitlyn Corr (personagem de Naomi Ackie), capaz de acalmar e reerguer a consciência do abalado Matt, acusado de assédio (por uma colega de profissão) e abalado pela confusão nas células presentes no corpo dele. Enquanto Matt, como paciente de Caitlyn, insiste com um "Minha vida acabou", ela traz a novas perspectivas.

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Junto com a aliança da tecnologia, que redesenha o rosto do protagonista, a médica alerta que "A melhor vingança é uma vida bem vivida", desencorajando ataques ao chefão Szabo (David Dencik), sempre sob a proteção do capanga Patches (Jake Curran). Sem adentrar desdobramentos dos quadrinhos, que avançam para o reconhecido Asilo Arkham (sanatório que já abrigou tipos como Charada, Pinguim e Coringa), Cara-de-Barro investe em papéis importante para Eddie Marsan (de Simplesmente feliz), que guarda um segredo, e ainda para Joana Ribeiro (intérprete portuguesa que dá vida à atriz Mia Torrez).

Medo de assumir sentimentos sufocados, confusão quanto ao comportamento de moléculas do próprio corpo e bizarras alterações durante o sono fará parte da rotina de Matt, que, entre poderes terá a vocação para performar movimentos de massa, causando uma confusão geral de identidades entre os personagens do filme de aventura.