Correio/Opinião: veja todos os dados da sexta rodada da pesquisa

Falta 3 dias para as eleições em segundo turno no Brasil - (crédito: Divulgação/TSE - Divulgação/Alesp)

A três dias das eleições no segundo turno, a sexta e última rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política mostra o cenário de intenção de votos para o Governo do Distrito Federal e para a Presidência da República na capital. Veja, em detalhes, os dados do levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-08851/2026, realizado entre 16 e 19 de outubro, com 1.006 entrevistas presenciais em 31 regiões administrativas. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

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Cenário no Distrito Federal

A última rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política antes do segundo turno aponta vitória da candidata Celina Leão (PP) na disputa ao Palácio do Buriti. No levantamento dos votos válidos, a governadora que concorre à reeleição tem 59,3%. Leandro Grass (PT), 40,7%.

Na consulta espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Celina soma 50,1% contra 34% de Grass. Entre os entrevistados, 0,4% apontaram outro candidato, 7,1% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum e 8,5% não souberam avaliar. Quando os dois concorrentes do segundo turno são identificados para o eleitor, na consulta estimulada, 54,6% disseram que preferem Celina, e 37,5%, Leandro Grass. Outros 5,7% vão de branco, nulo ou não votarão em nenhum dos dois e 2,2% não têm nenhuma preferência.

O quadro, segundo a pesquisa, dificilmente mudará até domingo, dia da votação. Entre os eleitores de Celina, 89,2% afirmaram que a decisão sobre votar na candidata do PP é definitiva. Enquanto 10,1% disseram que podem mudar e 0,7% não souberam se podem voltar atrás. Entre os que votam em Leandro Grass, o percentual de convicção é ainda maior: 94,2% não vão trocar de candidato; e 5,8% ainda podem rever essa posição.

Cenário para a presidência do Brasil

O presidenciável e senador Flávio Bolsonaro (PL) continua na frente nas pesquisas de intenção de voto no Distrito Federal. Enquanto o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva tem 43,8%, Flávio pontua 48,4% na pesquisa estimulada. Os dados também são da sexta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política.

Já os brasilienses que votarão nulo ou branco contabilizam 5,7%, e os que não sabem avaliar, 2,2%. Ao retirar esses percentuais, a diferença entre os presidenciáveis está dentro da margem de erro, ou seja, há um empate técnico: Flávio com 52,5% e Lula com 47,5%, nos votos válidos. Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe alternativas, o senador chegou a 47,5%, e Lula, a 43,3%.

A rodada anterior do levantamento foi publicada em 30 de setembro, antes do primeiro turno, e apontava uma diferença de quase 10 pontos percentuais entre os candidatos. Na simulação, Flávio teve 49,2%, e Lula, 39,9%. O primeiro turno mostrou que, entre os eleitores do DF, o senador ficou na frente por 13 pontos, com 51,31%, enquanto Lula obteve 38,11%.

A pesquisa também mediu a certeza dos eleitores em relação ao voto no segundo turno. Entre os 423 entrevistados que votaram em Lula, 97,5% afirmaram que não pretendem mudar de escolha, enquanto 2,5% ainda consideram essa possibilidade. No grupo dos 503 eleitores de Flávio Bolsonaro, 96,5% disseram estar decididos, e 3,5% afirmaram que podem mudar o voto.

Entre os apoiadores de Flávio no DF, que representam 43,8% do eleitorado, 95,5% afirmaram que votarão novamente no candidato no segundo turno. Outros 3% disseram que darão voto a Lula, enquanto 1,6% não soube responder.

Já entre os eleitores de Lula, que correspondem a 36,7% do eleitorado, 96,9% afirmaram que votarão novamente no presidente, enquanto 1,7% disse que a escolha será por Flávio, e 1,4% declarou voto nulo.

Entre os 2,9% dos eleitores do ex-governador Ronaldo Caiado, derrotado no primeiro turno, 43,8% disseram que votarão em Flávio, 36,1% afirmaram que escolherão Lula, e 20,2% declararam que votarão nulo.