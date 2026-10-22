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ELEIÇÕES

Correio/Opinião: veja todos os dados da sexta rodada da pesquisa

Pesquisa Correio/Opinião mostra cenários para o GDF e executivo federal

Falta 3 dias para as eleições em segundo turno no Brasil - (crédito: Divulgação/TSE - Divulgação/Alesp)
Falta 3 dias para as eleições em segundo turno no Brasil - (crédito: Divulgação/TSE - Divulgação/Alesp)

A três dias das eleições no segundo turno, a sexta e última rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política mostra o cenário de intenção de votos para o Governo do Distrito Federal e para a Presidência da República na capital. Veja, em detalhes, os dados do levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-08851/2026, realizado entre 16 e 19 de outubro, com 1.006 entrevistas presenciais em 31 regiões administrativas. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

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Cenário no Distrito Federal

A última rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política antes do segundo turno aponta vitória da candidata Celina Leão (PP) na disputa ao Palácio do Buriti. No levantamento dos votos válidos, a governadora que concorre à reeleição tem 59,3%. Leandro Grass (PT), 40,7%.

Na consulta espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Celina soma 50,1% contra 34% de Grass. Entre os entrevistados, 0,4% apontaram outro candidato, 7,1% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum e 8,5% não souberam avaliar. Quando os dois concorrentes do segundo turno são identificados para o eleitor, na consulta estimulada, 54,6% disseram que preferem Celina, e 37,5%, Leandro Grass. Outros 5,7% vão de branco, nulo ou não votarão em nenhum dos dois e 2,2% não têm nenhuma preferência.

O quadro, segundo a pesquisa, dificilmente mudará até domingo, dia da votação. Entre os eleitores de Celina, 89,2% afirmaram que a decisão sobre votar na candidata do PP é definitiva. Enquanto 10,1% disseram que podem mudar e 0,7% não souberam se podem voltar atrás. Entre os que votam em Leandro Grass, o percentual de convicção é ainda maior: 94,2% não vão trocar de candidato; e 5,8% ainda podem rever essa posição.

Cenário para a presidência do Brasil

O presidenciável e senador Flávio Bolsonaro (PL) continua na frente nas pesquisas de intenção de voto no Distrito Federal. Enquanto o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva tem 43,8%, Flávio pontua 48,4% na pesquisa estimulada. Os dados também são da sexta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política.

Já os brasilienses que votarão nulo ou branco contabilizam 5,7%, e os que não sabem avaliar, 2,2%. Ao retirar esses percentuais, a diferença entre os presidenciáveis está dentro da margem de erro, ou seja, há um empate técnico: Flávio com 52,5% e Lula com 47,5%, nos votos válidos. Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe alternativas, o senador chegou a 47,5%, e Lula, a 43,3%.

A rodada anterior do levantamento foi publicada em 30 de setembro, antes do primeiro turno, e apontava uma diferença de quase 10 pontos percentuais entre os candidatos. Na simulação, Flávio teve 49,2%, e Lula, 39,9%. O primeiro turno mostrou que, entre os eleitores do DF, o senador ficou na frente por 13 pontos, com 51,31%, enquanto Lula obteve 38,11%.

A pesquisa também mediu a certeza dos eleitores em relação ao voto no segundo turno. Entre os 423 entrevistados que votaram em Lula, 97,5% afirmaram que não pretendem mudar de escolha, enquanto 2,5% ainda consideram essa possibilidade. No grupo dos 503 eleitores de Flávio Bolsonaro, 96,5% disseram estar decididos, e 3,5% afirmaram que podem mudar o voto.

Entre os apoiadores de Flávio no DF, que representam 43,8% do eleitorado, 95,5% afirmaram que votarão novamente no candidato no segundo turno. Outros 3% disseram que darão voto a Lula, enquanto 1,6% não soube responder.

Já entre os eleitores de Lula, que correspondem a 36,7% do eleitorado, 96,9% afirmaram que votarão novamente no presidente, enquanto 1,7% disse que a escolha será por Flávio, e 1,4% declarou voto nulo.

Entre os 2,9% dos eleitores do ex-governador Ronaldo Caiado, derrotado no primeiro turno, 43,8% disseram que votarão em Flávio, 36,1% afirmaram que escolherão Lula, e 20,2% declararam que votarão nulo.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Ronayre Nunes, Ana Maria Campos e Maria Beatriz Giusti
postado em 22/10/2026 17:09 / atualizado em 22/10/2026 17:21
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