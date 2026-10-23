Estrelas do cinema internacional como Tilda Swinton e Mark Ruffalo declaram apoio a Lula

Artistas internacionais participam de vídeo em apoio à reeleição de Lula (PT) - (crédito: AMY SUSSMAN | Ricardo Stuckert | AFP)

Tilda Swinton (As Crônicas de Nárnia), Javier Bardem (Onde os fracos não têm vez) e Mark Ruffalo (Os Vingadores) estão entre os nomes do cinema internacional que aparecem fazendo o gesto de “L” em um vídeo de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gravação, divulgada nesta sexta-feira (23/10), também reúne cineastas como Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno) e Pedro Almodóvar (Volver), além de artistas brasileiros.

A mobilização ocorre a dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25), quando Lula enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL). No vídeo, os participantes exibem o gesto associado à campanha do petista e fazem declarações em defesa da democracia, da preservação ambiental e dos direitos sociais.

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Conhecido por interpretar o Hulk nos filmes da Marvel, Mark Ruffalo aparece em diferentes momentos da gravação, onde associa a eleição à proteção ambiental. "Cuide de suas florestas, mantenha sua água limpa e sua comida saudável", diz Ruffalo. "Lula vencer as eleições é essencial para o Brasil e o meio ambiente", complementa o espanhol Pedro Almodóvar.

O diretor mexicano Guillermo del Toro também se dirige aos eleitores brasileiros. "Votem para garantir a liberdade e o progresso do Brasil", declara. Na sequência, recomenda que o país observe o que acontece no hemisfério norte.

Entre os participantes internacionais estão ainda as atrizes francesas Juliette Binoche (O Paciente Inglês) e Julie Delpy (Antes do Amanhecer), o mexicano Gael García Bernal (Diários de Motocicleta) e o cineasta norueguês Joachim Trier (Valor Sentimental).

A iniciativa foi idealizada pelo cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, diretor de O Agente secreto, filme que recebeu quatro indicações ao Oscar de 2026. Segundo o diretor, em declaração à Folha de S.Paulo, a ideia surgiu depois que ele passou a receber mensagens de pessoas no exterior interessadas em entender a situação política brasileira.

O vídeo também foi compartilhado pelo diretor de arte Thales Junqueira, que trabalhou em produções como O Agente secreto, Bacurau, Homem com H e Que horas ela volta?.

Entre os brasileiros, aparecem Wagner Moura (Tropa de Elite), Sônia Braga (Aquarius), Caetano Veloso, Alice Braga (Esquadrão suicida), Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, além da documentarista Petra Costa, diretora de Democracia em vertigem, indicado ao Oscar em 2020.

A divulgação do vídeo se soma a outras manifestações de personalidades internacionais na reta final da campanha. Na manhã desta sexta-feira (23/10), a cantora norte-americana Madonna compartilhou, no Instagram, uma publicação em apoio à reeleição de Lula.