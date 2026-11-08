Maria Bethânia transforma 60 anos de carreira em espetáculo musical

Seis décadas de música, poesia e histórias ganham um novo registro. Maria Bethânia lança o álbum ao vivo do espetáculo Maria Bethânia - 60 anos de carreira, que celebra a trajetória da cantora. Gravado durante as apresentações realizadas em 17 e 18 de janeiro de 2026, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, o trabalho também será disponibilizado em CD duplo. Já o audiovisual completo estreia em 10 de novembro, no canal da gravadora Biscoito Fino, no YouTube.

O lançamento chega em um ano especialmente simbólico para a artista. Em 18 de junho, Bethânia completou 80 anos. Nascida em Santo Amaro, na Bahia, a cantora construiu uma trajetória que se confunde com a história da música popular brasileira. São mais de seis décadas desde que deixou a cidade natal para substituir Nara Leão no espetáculo Opinião, em 1965. A interpretação de Carcará marcou sua estreia nos palcos cariocas e projetou a artista nacionalmente.

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O espetáculo comemorativo estreou em setembro de 2025, também no Vivo Rio, e reúne música e dramaturgia em uma apresentação que percorre diferentes momentos da carreira de Bethânia. O repertório combina sucessos consagrados, homenagens e canções que chegam pela primeira vez à voz da artista.

Entre as novidades estão Balangandã, de Paulo Dáfilin e Roque Ferreira, e Se Não Te Vejo, composição do português Pedro Abrunhosa. O registro também apresenta versões ao vivo de Palavras de Rita, lançada anteriormente como single, e Vera Cruz. O videoclipe de Olhos nos Olhos estreou no YouTube nesta sexta-feira, junto com o lançamento do álbum.

"Seis décadas de carreira é muito tempo. Eu comecei muito menina e vim aprendendo com a música, com a vida, com as canções que me chegavam, com o movimento dos músicos, dos maestros, com as escolhas", afirma a cantora. Para Bethânia, a comemoração teve um sentido de recomeço: "Quase como estar reestreando em Opinião. Foi essa a sensação que tive para comemorar os 60 anos".

O roteiro, assinado pela própria artista, costura referências musicais, literárias, políticas e religiosas. A apresentação passa por composições como Podres Poderes, Baioque, Carcará, Olhos nos Olhos, Gota de Sangue, Reconvexo e A Força que Nunca Seca. Há, ainda. referências a nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee, Gal Costa, Nana Caymmi e Ângela Ro Ro, além de textos de Clarice Lispector, Herberto Helder e Davi Kopenawa e Bruce Albert.

Responsável pela pesquisa de textos e poemas do espetáculo, Eucanaã Ferraz destaca a dimensão artística e simbólica do repertório. Em texto sobre o registro, ele descreve o álbum como uma noite que levou seis décadas para ser construída. A narrativa, segundo o pesquisador, articula celebração, resistência, memória e identidade brasileira, com destaque para a presença feminina e para as manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras.

Maria Bethânia - 60 anos de carreira

Álbum ao vivo já disponível nas plataformas digitais. Estreia do audiovisual em 10 de novembro, no canal da Biscoito Fino no YouTube.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco