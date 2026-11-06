Morre Nilton Travesso, um dos maiores diretores da televisão brasileira, aos 92 anos

O produtor e diretor participou da criação de programas icônicos como Fantástico e TV Mulher - (crédito: Reprodução/TV Record)

Nilton Travesso, um dos maiores diretores da história da televisão brasileira, morreu nesta sexta-feira, 2, aos 92 anos. A informação foi confirmada por amigos e por nota enviada pelo SBT, emissora em que fez três passagens e deixou diversas contribuições. Conforme o comunicado, Nilton foi vítima de uma infecção generalizada.

O diretor estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O velório está marcado para o sábado, 7, no Funeral Home, na Bela Vista, das 10h às 17h.

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Nilton começou a carreira em 1953, quando participou de uma oficina promovida pela TV Record antes da inauguração da emissora. Por lá, dirigiu atrações marcantes, como Hebe, O Pequeno Mundo de Ronnie Von e Jovem Guarda.

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Foi na TV Record que Travesso também esteve à frente dos Festivais de Música Popular Brasileira. Em 1975, o diretor produziu o que é considerado o primeiro videoclipe brasileiro, América do Sul, com Ney Matogrosso.

Foi na Rede Globo, na década de 1970, que Nilton fez algumas de suas maiores contribuições artísticas. Em 1974, trabalhou na criação do Fantástico. Na década seguinte, também ajudou a criar o Som Brasil e a TV Mulher, importante atração para debater temas do universo feminino. Além disso, também dirigiu programas como Balão Mágico, Chico Anysio Show e Mais Você.

No início do milênio, Travesso fundou a Nilton Travesso Oficina de Atores, uma das escolas de atuação mais renomadas de São Paulo. A escola recebe alunos a partir dos 7 anos e foi fundada com o objetivo de formar artistas versáteis, preparados para o audiovisual, sem abrir mão da essência do teatro.