Morre Rochele Santrelly, ex-Glitter e criadora do bordão 'choque de monstro'

Conhecida pelos embates no quadro "Fala na Cara", Rochele marcou a primeira edição do reality Glitter - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A influenciadora Rochele Santrelly morreu no domingo (8/11), em Fortaleza. Ela ganhou projeção no Ceará ao participar do reality show Glitter: Em Busca de um Sonho. Conhecida pelos bordões e pelos embates que protagonizou durante a competição, ela foi encontrada sem vida em casa, no bairro Jóquei Clube.

A notícia foi confirmada pelo irmão de Rochele na manhã desta segunda-feira (9/11), por meio de uma publicação nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada, embora testemunhas tenham relatado que a influenciadora apresentava problemas de saúde nos últimos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao comunicar a perda, o familiar dirigiu uma mensagem às pessoas que acompanhavam a trajetória de Rochele.

"Com muita tristeza e dor no coração, passo aqui para informar a todos os amigos e fãs da Rochele que infelizmente ela veio a falecer", escreveu.

A morte da influenciadora foi confirmada por seu irmão na manhã desta segunda-feira (9/11) (foto: Reprodução/Redes sociais)

Trajetória na televisão

A popularidade de Rochele começou em 2012, quando ela integrou o elenco da primeira temporada do Glitter: Em Busca de um Sonho, considerado o primeiro reality show cearense protagonizado por drag queens e travestis. Exibida pela TV Diário, a atração fazia parte do Programa Ênio Carlos e permaneceu no ar até 2014.

Idealizado e apresentado por Lena Oxa, o programa reunia participantes que precisavam superar desafios semanais para conquistar a realização de um sonho apresentado logo no início da competição. No caso de Rochele, o objetivo era abrir o próprio salão de beleza.

Embora não tenha conquistado o prêmio principal, ela se tornou uma das figuras de maior destaque da atração. Sua personalidade e as discussões com outras competidoras, especialmente Salgo, renderam momentos que permaneceram associados à sua imagem mesmo depois do encerramento do programa.

Boa parte dessas cenas aconteceu no quadro Fala na Cara, espaço reservado aos confrontos entre as participantes. Foi durante essas trocas de provocações que Rochele eternizou expressões como "vai ser choque de monstro" e "eu quero aplausos", além da frase "para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro".

Homenagem de Lena Oxa

A repercussão de sua participação no reality também foi lembrada por Lena Oxa, que prestou uma homenagem à influenciadora nas redes sociais. A apresentadora destacou que, apesar de Rochele não ter vencido a competição, sua espontaneidade e a maneira como se relacionava com o público fizeram dela uma das participantes mais conhecidas do programa.

Na despedida, Lena ressaltou a importância da influenciadora para a história da atração e o legado que ela deixou.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Lena Oxa Oficial (@lenadivaoxa)

"Você será eternizada, você foi precursora. Com certeza aprendemos muito com você. Que faça sua passagem com muita luz", escreveu a apresentadora.