IZA anuncia lançamento de novo álbum ‘ZAZA’ para 20 de novembro

A cantora IZA anunciou, na noite deste domingo (8/11), o lançamento de seu novo álbum, intitulado ZAZA. O disco chega às plataformas digitais em 20 de novembro, às 21h. A novidade foi divulgada nas redes sociais da artista.
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“Minha fala, meu tempo. ZAZA”, escreveu Iza na publicação. Este será o 3º álbum de estúdio da IZA, sucedendo Dona de Mim (2018) e AFRODHIT (2023).
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O anúncio marca uma nova etapa na carreira da cantora, que prepara o lançamento do projeto para os fãs. Informações sobre número de faixas e contribuições de outros artistas ainda não foram divulgadas.
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Por Nathallie Lopes
postado em 08/11/2026 19:29