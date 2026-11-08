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MÚSICA

IZA anuncia lançamento de novo álbum ‘ZAZA’ para 20 de novembro

Cantora divulgou o lançamento nas redes sociais; disco chega às plataformas digitais às 21h

O anúncio marca uma nova etapa na carreira da cantora - (crédito: Reprodução/Instagram)
O anúncio marca uma nova etapa na carreira da cantora - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora IZA anunciou, na noite deste domingo (8/11), o lançamento de seu novo álbum, intitulado ZAZA. O disco chega às plataformas digitais em 20 de novembro, às 21h. A novidade foi divulgada nas redes sociais da artista.

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“Minha fala, meu tempo. ZAZA”, escreveu Iza na publicação. Este será o 3º álbum de estúdio da IZA, sucedendo Dona de Mim (2018) e AFRODHIT (2023).

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O anúncio marca uma nova etapa na carreira da cantora, que prepara o lançamento do projeto para os fãs. Informações sobre número de faixas e contribuições de outros artistas ainda não foram divulgadas. 

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 08/11/2026 19:29
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