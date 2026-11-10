Sarau literomusical celebra 50 anos de trajetória a Almub

Na sexta-feira (13/11), a Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) recebe o Sarau Literomusical em comemoração ao Jubileu de Ouro da Academia de Letras e Música do Brasil (Almub). O evento celebra a literatura, a poesia e a música reunindo escritores, artistas e convidados ligados à instituição.

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Um dos nomes que estará presente na festividade é a escritora, advogada e professora aposentada Basilina Pereira, que tem 17 livros publicados e já participou de 72 coletâneas literárias. A autora já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais e atualmente a sua atividade está voltada principalmente para à valorização da cultura e da literatura brasileira.

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Desenvolvido pela ALMUB e organizado pela Diretoria de Letras da Academia, o sarau literomusical faz parte das celebrações em comemoração aos 50 anos de trajetória da instituição, que tem como principal função a valorização da produção literária e musical e o incentivo à cultura brasileira.





Serviço

Sarau Literomusical – Jubileu de Ouro da ALMUB

Na sexta-feira (13/11), às 18h30, na Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) (SHCS EQS 506/507 - Asa Sul). Entrada gratuita.



