Mostra Elas dirigem reúne filmes premiados do cinema alemão em Brasília

A mostra de cinema Elas dirigem 2026. Edição Brasília exibe cinco produções dirigidas por cineastas alemãs entre esta terça-feira (10/11) e sábado (14/11), no Sesc Estação 504 Sul. Com entrada gratuita e sessões diárias às 18h30, o evento apresenta obras consagradas que abordam temas sociais, familiares e históricos da sociedade alemã.

A iniciativa reúne trabalhos de Natja Brunckhorst, Christina Tournatzés, Constanze Klaue, Milena Aboyan e Sonja Heiss. A realização é uma parceria entre a Embaixada da Alemanha no Brasil, o Goethe-Zentrum Brasília e o Sesc-DF.

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Segundo Christoph Oversohl, conselheiro para assuntos de imprensa e cultura da Embaixada da Alemanha no Brasil, celebrar a direção feminina promove a equidade e valoriza quem transforma realidades em arte. A programação conecta humor, emoção e conflitos sobre juventude, justiça e autonomia individual.

Programação da mostra

A abertura ocorre em 10 de novembro com a comédia Dois para um, dirigida por Natja Brunckhorst. Ambientada no verão de 1990, a trama acompanha amigos de infância que encontram milhões de marcos orientais em uma mina antiga e tentam trocá-los. A sessão conta com brinde de honra para o público.

Na quarta-feira (11/11), o público confere Karla, longa de estreia de Christina Tournatzés. Baseada em fatos, a história retrata uma menina de 12 anos que acusa o pai de abuso na Munique de 1962 e recebe apoio de um juiz. O trabalho venceu prêmios de direção e roteiro no Festival de Cinema de Munique de 2025.

O drama Esmurrando o mundo, de Constanze Klaue, será exibido em 12 de novembro. A produção retrata dois irmãos no leste alemão entre 2006 e 2015, abordando o impacto da falta de perspectivas e da violência. A obra venceu o Prêmio da Paz do Cinema Alemão na categoria de novos talentos.

No dia 13 de novembro, o evento exibe Elaha, de Milena Aboyan. A narrativa foca nos dilemas de uma jovem alemã-curda pressionada a esconder que já manteve relações sexuais antes do casamento. Em 14 de novembro, a programação exibe Quando voltará a ser como nunca foi, de Sonja Heiss, filme que retrata a infância de um garoto no terreno de um hospital psiquiátrico.

Serviço

Elas dirigem 2026. Edição Brasília

A partir desta terça-feira (10/11) e até sábado (14/11), às 18h30, no Sesc Estação 504 Sul. Entrada gratuita

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.