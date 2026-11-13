InícioDiversão e Arte
CHEGOU A VEZ DELA

Anitta conquista primeiro Grammy Latino da carreira com "EQUILIBRIVM"

Sucesso em todo o país, projeto aposta em ritmos tradicionais brasileiros e na espiritualidade

O trabalho venceu na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa - (crédito: Valarie Macon/AFP)
O trabalho venceu na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa - (crédito: Valarie Macon/AFP)

A cantora Anitta conquistou, nesta quinta-feira (12/11), o primeiro Grammy Latino da carreira com o álbum EQUILIBRIVM. O trabalho venceu na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Um dos projetos mais pessoais da trajetória da artista, o disco mistura ritmos tradicionais brasileiros e referências às religiões de matrizes africanas, em uma homenagem às raízes da cantora. Anitta também concorre na categoria Álbum do Ano, a principal da noite, na qual é a única representante brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Outros premiados

A Première, etapa dedicada a premiação das categorias técnicas e especializadas, ocorre no MGM Conference Center Marquee Ballroom, a partir das 17h (horário de Brasília); essa parte do evento pode ser assistida ao vivo pelas plataformas digitais do Grammy.

O Brasil marca presença em diversas categorias da premiação. Além de Anitta, Loulu Gilberto concorre ao premio de Gravação do Ano com a faixa O Amor Nos Encontrou e Zanna foi indicada a Canção do Ano por Nilo. Na categoria Melhor Artista Revelação, a música brasileira é representada por Loulu Gilberto e Zeca Veloso.

Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.

 

Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.

Além disso, nas categorias voltadas às canções e álbuns em língua portuguesa, nomes como Urias, Marina Sena, Emicida e João Gomes, Mestrinho e Jota.pê estão entre os indicados.

Nas categorias principais, Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso e Milo J são os nomes mais fortes na disputa. Rosalía, que é de Barcelona, na Espanha, causou grande polêmica ao ser indicada com o disco Lux, por não ser latino-americana. O Grammy Latino porém, considera canções de idiomas reconhecidos na Ibero-América, que inclui espanhol, português, catalão, guarani, basco, entre outros; 

Veja os vencedores do Grammy Latino 2026:

Canção do Ano

  • Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;

  • Como se ama? — Jorge Drexler;

  • Dime — Silvana Estrada;

  • Femme Fatale — Mon Laferte;

  • Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting;

  • Humano — Juanes e Vivir Quintana;

  • La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;

  • Mi Gran Amor — Santana, com participação de Becky G;

  • Nilo — Zanna;

  • Solifican12 — Milo J.


Gravação do Ano

  • HA HA — Ca7riel & Paco Amoroso;

  • ¿Cómo se ama? — Jorge Drexler;

  • Dime — Silvana Estrada;

  • O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto;

  • Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;

  • Femme Fatale — Mon Laferte;

  • Desde Que Te Tengo — Carín León;

  • Niño — Milo J;

  • La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;

  • Alma — Elena Rose.


Álbum do Ano

  • EQUILIBRIVM — Anitta;

  • Free Spirits — Ca7riel & Paco Amoroso;

  • Taracá — Jorge Drexler;

  • Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada;

  • Tropicoqueta — Karol G;

  • Femme Fatale — Mon Laferte;

  • Muda — Carín León;

  • La Vida Era Más Corta — Milo J;

  • ¿Dónde Es El After? — Rawayana;

  • LUX (complete works) — Rosalía.

 

Artista Revelação

  • Delilah 
  • Fabian
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • Aria Vega
  • Zeca Veloso

 

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • Águas de um Mar Azul — Urias;

  • Memória — Rosalía e Carminho;

  • No Vento de Nós — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago;

  • Sua Onda — Marisa Monte;

  • Viver e Morrer de Amor na América Latina — Johnny Hooker e Ney Matogrosso (vencedor).

 

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

  • "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" - Carminho
  • "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (vencedor)
  • "Até Cansar o Cansaço" - Juliana Linhares
  • "Molho Lambão" - Psirico
  • "Amor Perene" - Zaynara

 

Melhor Álbum de Música Sertaneja

  • "Fire Arena" - Ana Castela
  • "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" - Simone Mendes
  • "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" - Lauana Prado (vencedor)
  • "Registro Histórico (Ao Vivo)" - Luan Santana
  • "Traia Acústico (Ao Vivo)" - Traia Véia

 

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

  • "Criolo, Amaro e Dino" - Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago (vencedor)
  • "Vende-se Lembrança" - Pedro Emílio
  • "Améfrica" - Bia Ferreira
  • "Afim" - Zé Ibarra
  • "Eita" - Lenine

 

Melhor Álbum de Samba/Pagode

  • "50 Anos De Carreira" - Leci Brandão (vencedor)
  • "Jessé - As Canções De Zeca Pagodinho" - Teresa Cristina
  • "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)" - Xande De Pilares
  • "Sentimento" - Ferrugem
  • "Quinhão" - Mosquito

 

Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

  • "Novo Testamento" - Ajulliacosta
  • "Frequência Lunar" - Budah
  • "Caro Vapor II - Qual A Forma De Pagamento?" - Don L
  • "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" - Emicida (vencedor)
  • "Terra Vermelha: Do Interior Pro Interior" - Matuto S.A.

 

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

  • "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" - Black Pantera
  • "Let It Burn / Deixa Arder" - Chico Chico
  • "Rádio Love Nacional" - Detonautas
  • "Foto Em Grupo" - Foto em Grupo

 

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • "Equilibrivm" - Anitta
  • "Ludom" - Ludom
  • "Antes Que A Terra Acabe" - Luedji Luna
  • "BRava" - Jenni Mosello
  • "Marinada Vol.01" - Marina Sena

 

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

  • "Primeiro (Ao Vivo)" - Ziza Fernandes
  • "Avenida Do Arrependimento" - Thalles Roberto
  • "Betel (Ao Vivo)" - Eli Soares
  • "O Que Atravessa O Peito" - Verboemcarne
  • "Shuv" - Victin

 

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

  • "KMO" - Pablo Alborán
  • "Instrucciones Para Ser Feliz" - Monsieur Periné
  • "(Enamorada)" - nic
  • "Todo Puede Convertirse En Canción" - Debi Nova
  • "¿Y Ahora Qué +?" - Alejandro Sanz (vencedor)

 

Melhor Álbum Pop Tradicional

  • "Amorío" - Esteman, Daniela Spalla
  • "Puerta Abierta" - Kany García
  • "Yo Canto 2" - Laura Pausini (vencedor)
  • "TQ+" - Reik
  • "Querida Yo" - Yami Safdie

 

Melhor Canção Pop

  • "A La Niña Que Fui" - Kany García
  • "Amarillo" - Joaquina
  • "(Favorito)" - nic
  • "La Perla" - Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia (vencedor)
  • "Melancolía" - Mon Laferte

 

Melhor Interpretação de Música Eletrônica

  • "Beto's Horns - Fred Remix" - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again (vencedor)
  • "Armándola De Pedo" - Kinky
  • "Circular" - Peces Raros feat. Nick Warren
  • "Motopirueta" - Soucream & Mazzarri
  • "III. Ojalá! - Bronquio Remix" - Violeta, Bronquio

 

Melhor Interpretação Urbana

  • "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee
  • "La Villa" - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
  • "Se Lo Juro Mor" - Feid
  • "Dile Luna" - Karol G feat. Eddy Lover
  • "Gil" - Milo J feat. Trueno (vencedor)

 

Melhor Interpretação Reggaeton

  • "Contrabando" - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
  • "Choque" - Bad Gyal feat. Chencho Corleone
  • "Verano Rosa" - Karol G feat. Feid (vencedor)
  • "Una Aventura" - Ozuna
  • "Uñas Afiladas" - Sofía Reyes & Luísa Sonza

 

Melhor Álbum de Música Urbana

  • "Más Cara" - Bad Gyal
  • "Omerta" - J Balvin & Ryan Castro
  • "Borondo (5020 Rcrds Sessions)" - Beéle
  • "Tropicoqueta" - Karol G
  • "Do Not Disturb: Late Checkout" - Young Miko

 

Melhor Canção de Rap/Hip Hop

  • "Antisistema" - J Noa & Trooko (vencedor)
  • "El Pana Deiby" - Akapellah
  • "Gohan y Goku" - Arcángel
  • "Mono" - Tokischa, Kase.O
  • "Poder" - Lil Supa, Feid & Tru Comers


Melhor Canção Urbana

  • "Buenos Términos" - Rauw Alejandro
  • "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee (vencedor)
  • "Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz
  • "Reliquia Do 2T" - Vários Artistas
  • "Yo y Tú" - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/11/2026 00:21 / atualizado em 13/11/2026 00:30
x