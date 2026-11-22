A 1ª fase de Avenida Brasil foi exibida pela TV Globo, em 26 de março até 19 de outubro de 2012. Agora, Débora Falabella e Adriana Esteves voltam ao folhetim na pele de Nina e Carminha. - (crédito: Globo/Manoella Mello)

Quinze anos depois de conquistar o público e entrar para a história da teledramaturgia brasileira, Avenida Brasil vai ganhar uma continuação. E, se depender de João Emanuel Carneiro, o retorno ao fictício bairro do Divino não será apenas uma oportunidade de reencontrar personagens queridos, mas também de reabrir feridas, provocar novas reviravoltas e colocar em xeque a possibilidade de redenção de uma das vilãs mais emblemáticas da televisão.

Em entrevista ao jornal O Globo neste domingo (22/11), o autor deu pistas importantes sobre Avenida Brasil 2, prevista para estrear em janeiro de 2027, na faixa das nove da TV Globo.

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Vilã ou heroína?

O principal mistério da nova história envolve justamente Carminha (Adriana Esteves). Quatorze anos depois dos acontecimentos da novela original, a personagem estará fora da prisão e aparentemente transformada.

A antiga vilã terá se dedicado ao trabalho social, atuando em uma ONG voltada ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. O antigo lixão, cenário de momentos decisivos da primeira trama, também terá passado por uma transformação e se tornado um aterro sanitário. Mas será que Carminha realmente mudou ou está apenas construindo uma nova imagem para alcançar seus objetivos? Essa é uma das perguntas que deverão conduzir a narrativa.

João Emanuel Carneiro adiantou que a personagem voltará a se aproximar da família de Tufão (Murilo Benício), mas sem revelar se suas intenções serão genuínas. A ambiguidade é uma das marcas do trabalho do autor, que cita A favorita, novela de 2008, como uma de suas referências prediletas.

A possibilidade de brincar com as expectativas do público e fazer com que personagens transitem entre a vilania e a redenção é justamente o que mais o interessa. A vingança, aliás, continuará sendo um dos motores da história, embora agora inserida em um contexto diferente daquele apresentado em 2012.

Outra revelação importante diz respeito a Nina (Débora Falabella), que terá ainda mais protagonismo na continuação. Segundo o autor, a personagem estará no centro da narrativa, mantendo uma característica que ajudou a tornar Avenida Brasil um fenômeno: a capacidade de agir como uma vilã, mesmo ocupando o lugar de heroína. Para Carneiro, essa contradição impedia que Nina se tornasse uma mocinha convencional ou previsível. A personagem continuará carregando essa personalidade inquieta, capaz de surpreender e movimentar os conflitos.

O reencontro do público com Nina e Jorginho (Cauã Reymond), entretanto, será marcado por uma tragédia. Vivendo no exterior, o casal terá perdido o filho, uma situação que deverá abalar profundamente a relação dos dois e servir de ponto de partida para a nova trama.

O início da história acontecerá no Catar, onde Jorginho trabalha como técnico de futebol. O autor revelou que, olhando para a novela original, se arrependeu de ter estabelecido que Nina e Jorginho teriam um bebê no desfecho. A decisão acabou criando um problema para a construção da continuação, levando-o a optar pela morte da criança. Carneiro também admitiu que, se soubesse que um dia retomaria aquela história, teria poupado personagens como Max (Marcello Novaes) e Nilo (José de Abreu), cujas mortes limitaram as possibilidades narrativas de uma nova produção.

Novos tempos

A passagem do tempo também permitirá observar as transformações do Divino e do próprio Brasil. Se a primeira novela capturou o momento de ascensão da chamada nova classe C, a continuação deverá olhar para uma sociedade mais fragmentada, marcada por novos conflitos e pelo avanço da violência. O autor pretende preservar a mistura de realidade e fantasia que caracterizou o subúrbio da produção original, mas reconhece que o país de hoje apresenta questões diferentes das que estavam em evidência em 2012.

A nova novela também representa um desafio particular para Carneiro. O escritor reconhece o peso da comparação com uma produção que se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. A primeira Avenida Brasil chegou a registrar 50,9 pontos de audiência em seu capítulo final, com pico de 53,8, e ficou marcada por mobilizar o país em torno de seus desdobramentos. Para ele, a obra encerrou uma era da televisão, em um momento anterior à consolidação do streaming e à fragmentação da atenção do público. Ainda assim, aposta na força da narrativa ágil, nos ganchos e nas reviravoltas para conquistar novamente os espectadores.

A reunião do elenco original também foi motivo de entusiasmo. Além de Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella e Cauã Reymond, outros nomes conhecidos do público estarão de volta. Carneiro reconhece, porém, que o cenário profissional mudou bastante desde 2012. Com a substituição dos contratos longos pelos vínculos por obra, os atores passaram a ter maior liberdade para escolher seus projetos. Por isso, foi necessário despertar o interesse de cada um pelo retorno à história. Felizmente, segundo o autor, todos os convidados aceitaram participar. A direção artística ficará novamente a cargo de Ricardo Waddington, parceiro de Carneiro na primeira novela e presença que o escritor considera fundamental para o projeto.

"Me serve vadia"

Ao revisitar a obra original, o novelista também se surpreendeu com detalhes dos quais já não se lembrava. A exibição recente no Vale a pena ver de novo o levou a acompanhar novamente a história e reconhecer a dimensão daquele universo. Entre os elementos que ainda o divertem estão os momentos que se transformaram em fenômenos populares, como os gritos de Carminha e a célebre frase "Me serve, vadia". O autor acredita que a continuação também terá potencial para produzir novos memes e cenas capazes de permanecer na memória do público.

Depois da recepção controversa de Mania de você, exibida em 2024, Carneiro admite que Avenida Brasil 2 representa uma nova experiência criativa. Ele define a novela anterior como uma proposta ousada, com poucos personagens e relações amorosas entrelaçadas, mas diz ter gostado do resultado. Agora, seu desafio é encontrar um caminho igualmente instigante para dar continuidade a uma história que já nasceu clássica.