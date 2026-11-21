Mais do que uma festa retrô, a Gudinaite se apresenta como uma espécie de terapia dançante - (crédito: Francisco Caselani)

Os sucessos que marcaram as pistas de dança das décadas de 1970 e 1980 são o convite para uma noite de nostalgia em Brasília. Neste sábado (21), a festa Gudinaite realiza sua terceira edição na capital federal, no Salão A do Clube AABB. Depois de duas apresentações com ingressos esgotados em Lisboa e no Porto, o evento retorna à cidade com a proposta de reunir diferentes gerações em torno da música e da dança.

Criada em abril de 2024 pela jornalista e influenciadora digital Patrícia Parenza e pelo cineasta Diego de Godoy, a Gudinaite tem como inspiração o ambiente das antigas discotecas. Os idealizadores também ficam responsáveis pela discotecagem, com uma seleção de clássicos que atravessam gerações e resgatam a atmosfera das pistas de outras épocas.

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Uma das características da festa é o horário de funcionamento. Com as portas abertas a partir das 18h e início da pista às 19h, a programação segue até pelo menos as 23h. A proposta é oferecer uma alternativa às baladas tradicionais, com uma experiência que privilegia o conforto, a segurança e a diversão do público.

A seleção musical contempla principalmente os grandes sucessos das décadas de 1970 e 1980, mas não se restringe a quem viveu aquele período. “É uma festa para a turma que viveu essa época, mas também pra quem nasceu bem depois e curte o melhor que a música já produziu”, afirma Diego de Godoy, responsável pela seção dedicada aos anos 1980. O cineasta ainda brinca com a presença de diferentes faixas etárias na pista: “Queremos receber também o público sub-50, aquele que nos pergunta se precisa apresentar prova de idade na porta!”.

Mais do que uma festa retrô, a Gudinaite se apresenta como uma espécie de terapia dançante. A ideia é proporcionar um ambiente acolhedor e livre de julgamentos, no qual o público possa aproveitar a música e celebrar a vida por meio da dança.

Ao longo de sua trajetória, o evento conquistou espaço em diferentes capitais brasileiras e também recebeu convidados conhecidos, como o jornalista Nelson Motta e a influenciadora Consuelo Blocker, que participaram como DJs em edições realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Agora, a festa volta a Brasília depois de uma temporada internacional, trazendo a experiência das apresentações europeias para a pista da capital.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e também poderão ser adquiridos no local.