O Festival Bloco Fora de Época desembarca em Brasília com Babado Novo

DC Davi Cruz*

(crédito: SR Digital/Divulgação)

O carnaval chega a Brasília antes da data oficial, com o evento Festival Bloco Fora de Época, que reúne o melhor dos gêneros pop, funk, axé e eletrônico no quadradinho. Os shows ocorrem neste sábado (14/1), na Arena Lounge do Estádio Mané Garrincha, a partir das 12h. Além de contar com a presença da banda de axé music Babado Novo, Carla Cristina também é figura carimbada entre as principais atrações do evento. Os DJs nacionais André Queiroz, Vini Santiago, Dani Brasil e internacionais Alex Lo (México) e Aron (Israel), completam a line-up.



O festival é produzido por Wellington Bento e tem o intuito de fomentar a cultura de forma plural, a fim de que o folião possa ter uma experiência pré carnaval, com muita arte, diversão e cultura. Um verdadeiro esquenta para a maior festa popular do mundo.

A cantora Carla Cristina descreve as expectativas para a apresentação na capital. "Eu tenho um carinho muito especial pelo público de Brasília, que sempre me recebe com muito respeito e com muito amor. Então, acredito que vai ser uma grande festa", comenta ao Correio.

A ex-vocalista da banda As meninas (Xibom Bombom) declara o sentimento e qual o principal objetivo com as canções. "A proposta da música baiana é exclusivamente levar alegria para as pessoas, é o intuito do nosso carnaval. Vivemos um momento preocupante com a situação do nosso país, porém é um instante de renovação. E acredito que a música da Bahia está aí para isso, para tornar as coisas um pouco mais leves", afirma Carla.

Mari Antunes, vocalista da consagrada banda do axé music Babado Novo, comenta sobre a relação do grupo com Brasília. "Somos muito bem acolhidos todas as vezes que vamos a Brasília. Preparamos um repertório bem eclético com clássicos do Babado, do Axé Music e músicas da atualidade", descreve com entusiasmo.

A cantora destaca os projetos futuros da banda com direito a lançamentos de novas canções. "Gravamos um projeto audiovisual em comemoração aos 20 anos do Babado Novo e temos feats para serem lançadas com Durval Lelys, Felipe Eva e músicas inéditas. Também estamos preparando algo muito especial para os ensaios de Carnaval e nosso Bloco UAU", expõe Mari Antunes.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco