Veja uma seleção de restaurantes para você curtir em família

IB Isabela Berrogain VM Vinícius Milhomem*

(crédito: Mariana Lins )

Janeiro é sinônimo de férias, e nada melhor que passar o tempo livre com quem você ama. Muitas das melhores lembranças levadas para toda vida são as criadas ao redor de uma mesa, em um almoço de domingo, junto à família e amigos próximos. A comida é universalmente conhecida por unir pessoas e a responsável por valiosas memórias afetivas. Por isso, nesta semana, o Divirta-se mais selecionou seis restaurantes da cidade que levam aos brasilienses uma inesquecível vivência gastronômica voltada para toda a família.

O chef Alexandre Albanese, responsável pela Casa da Colina, destaca que, hoje, as pessoas saem de casa em busca de novas experiências. "Essa palavra, experiência, está sendo muito utilizada, mas é uma grande verdade: as pessoas estão saindo para almoçar, principalmente com a família, para ter uma experiência bacana", avalia o chef.

Para Ronny Peterson, responsável pelo restaurante Aroma, existem três principais pilares para os brasilienses considerarem um restaurante na hora de selecionar onde levar familiares e amigos. "Atendimento, boa gastronomia e ambiente agradável", enumera. Aos que se preocupam, também, com o bem-estar infantil, GouthierDias, chef do restaurante Vista Linda, relembra a importância de um espaço seguro. "A nossa população procura um ambiente mais tranquilo, em que você possa estar com os seus filhos e que eles possam brincar com segurança", pontua.

Das famílias capixabas para os brasilienses

A opção ideal para os interessados em uma experiência gastronômica com toda a família é o restaurante Vista Linda. O espaço, localizado no Lago Oeste, é rodeado pela flora estonteante do cerrado brasiliense e entrega pratos típicos da gastronomia do Espírito Santo, como a moqueca capixaba (R$ 179), carro-chefe da casa.

Em entrevista ao Divirta-se mais, o chef e dono do restaurante, Gouthier Dias, fala sobre o destaque da casa. "A nossa moqueca capixaba legítima é preparada exatamente como é feita no Espírito Santo, com tomate, cebola, urucum e azeite extra virgem. Também acompanha pirão de peixe", ressalta. Para visitar o espaço, é necessário realizar um agendamento por meio do número de telefone (61) 99622-6004.

A sensação de estar em casa

O chef Alexandre Albanese abre as portas de sua própria casa e oferece o melhor dos almoços de domingo para as famílias brasilienses, além de um exclusivo serviço de passeios a cavalo, tanto para crianças quanto para adultos. O restaurante Casa da Colina, localizado em Brazlândia, funciona como serviço de buffet (R$ 75), mediante reserva prévia pelo telefone (61) 98286-6251.

A Casa da Colina é uma experiência fora do Plano Piloto, onde toda a família pode desfrutar da proximidade com a natureza e interagir com os animais. "A gente tem uma vista incrível, uma roça de verdade em que as crianças podem ter contato com os bichinhos", complementa o chef.

O carro-chefe da casa são os churrascos americanos, inclusos no buffet, e, de sobremesa, o cheesecake (R$ 23). "As pessoas conhecem pouco da gastronomia americana", salienta Alexandre Albanese.

Gastronomia contemporânea

Unindo os sabores das cozinhas italiana, francesa, mediterrânea e brasileira por meio da gastronomia contemporânea, o Aroma foi inaugurado em 2019, pelo chef e empresário Ronny Peterson. "Nós ofertamos uma boa variedade de pratos que agradam a todos os paladares", assegura Ronny.

Nos fins de semana, a casa conta com o menu compartilhável, visando receber os tradicionais almoços de família. Entre as principais opções do cardápio, estão a costela angus assada (R$ 239), acompanhada por arroz de costela, ovos fritos e farofa de bacon, e o arroz do mar (R$ 289), composto por camarão, lula e polvo. Na escolha de qualquer um dos dois pratos, o cliente ganha um pudim de pistache ou torta de chocolate de brinde.