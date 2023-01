BBB23: Fred é criticado ao topar confinamento após voltar do Catar pelo filho

Od Observatório dos Famosos

Fred Desimpedidos, ex de Bianca Andrade (Boca Rosa), foi anunciado como um dos participantes da vigésima terceira edição do Big Brother Brasil. O famoso estará no time dos Camarotes, ao lado de outras figuras da mídia. Porém, Fred mal teve o nome revelado e já está sendo alvo de críticas pelos internautas, envolvendo sua ida para o BBB e a paternidade.

Vale recordar que, antes de se separar de Bianca Andrade, Fred e a influenciadora tiveram como fruto do relacionamento Cris, que ainda é um bebê. Em resumo, o jornalista retornou do seu trabalho no Catar, durante a Copa do Mundo de 2022, às pressas, revelando que estava voltando para ficar com o filho. Na época, Bianca foi bastante criticada, uma vez que estava frequentando a Farofa da Gkay.

Muitos usuários detonaram a influenciadora por estar indo à festas e fazendo o pai de Cris voltar de um compromisso de trabalho para ficar com a criança. Entretanto, parece que as coisas não foram bem assim e o verdadeiro motivo da volta de Fred foi por conta do BBB23. Ou, pelo menos foi o que os internautas assumiram.

Rapidamente, os usuários das redes sociais, resgataram o discurso de Fred, que na época revelou que não conseguia ficar 10 dias longe do filho. Agora, no entanto, para chegar ao fim do programa, terá que ficar 3 meses. Por conta disso, o jornalista já está sendo detonado na web.

“Fred não aguentou ficar duas semanas no Catar por causa de saudade do filho, mas aí beleza… vai para o BBB, que não dá nem para fazer um FaceTime, que marola”, comentou uma pessoa, “Não existe nada mais ‘pai energy’ do que o Fred voltando do Catar para assinar contrato com o BBB e fingindo saudade do filho”, opinou outro.

