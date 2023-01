BBB23: Cezar Black tem dois cargos no serviço público de Brasília

CB Correio Braziliense

Cezar Black foi o primeiro participante do grupo Pipoca a ser anunciado como integrante do elenco do Big Brother Brasil 2023, além dos integrantes da Casa de Vidro. O baiano natural de Salvador tem 34 anos e atualmente mora em Brasília, onde trabalha como enfermeiro.

Morador da capital desde 2011, Black é servidor na Secretaria de Saúde do DF e também trabalha no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Lotado na Unidade de Terapia Intensiva Adulto do HUB, Cezar recebeu o salário líquido de R$ 6.312,19, para 36 horas semanais trabalhadas em novembro.

Como servidor da saúde local, o baiano recebeu o valor líquido de R$ 4.942,96, em novembro. Já o salário bruto chega a R$ 6.317,75, de acordo com os dados do Portal da Transparência.

O enfermeiro se descreve como uma pessoa espontânea, divertida e brincalhona. Gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas, mas ressalta que ama mesmo viajar. Ele afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.

Com a colaboração de oito amigos, Black comprou um barco, apelidado de "Revoada". "Quando comprei foi um grande objetivo alcançado. Aqui em Brasília não tem praia e temos poucas opções de lazer nesse sentido. Eu adoro. Brinco que sou o véio da lancha", contou em entrevista ao GShow.

