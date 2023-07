Reflexões sobre a luta pela moradia inspiram artistas do DF

NM Nahima Maciel

A moradia e a resistência são temas da exposição na A Pilastra - (crédito: Yná Kabe Rodrigues)

O habitar e seus desafios, especialmente nas regiões periféricas dos centros urbanos, é o tema da exposição Luta, urgência e moradia, em cartaz na Galeria A Pilastra, no Guará. O curador Lucena de Lucena selecionou obras de Yná Kabe Rodriguez, Raíssa Studart e AYA para falar do que considera um tema urgente e cada vez mais presente na produção de artes plásticas do Distrito Federal.

O direito à moradia e suas implicações históricas, os movimentos sociais em torno da questão, os modos de construção, assim como os custos, são alguns dos aspectos abordados pelas obras. "A exposição não se propõe explicar nada, ela está sendo construída para perguntar", avisa Lucena. "Fazemos perguntas como 'Como chega a notícia de um novo loteamento?', 'Quando chega, como se constrói a casa?', 'Com que urgência se constrói uma casa?'. Se a gente pensar numa ideia de casa, de moradia, é possível que a gente volte às taperas, ao pau à pique, à casa brasileira em algum momento do passado."

Ao pesquisar a produção local nos últimos anos, o curador se deparou com a temática da moradia abordada de forma explícita ou implícita. "Apesar de todos falarem de coisas diferentes, fiquei intrigado com o que está acontecendo com a juventude brasiliense que esse assunto de moradia está se repetindo", conta. "E fui pensar no assunto, pesquisar, olhar. O que mais me interessa, nos três trabalhos da exposição, é o processo dos artistas."

Em Barricada (Série Cobertores), Raíssa Sutdart reúne uma tonelada de tijolos amarrados com corda e sisal para refletir sobre os materiais que compõem a construção de uma moradia. Já o modo de fazê-la e o uso de materiais roubados da indústria da construção são temas do tutorial de Yná Kabe Rodriguez, enquanto AYA se concentra em uma narrativa sobre os elementos possíveis de uma casa, um barraco, uma moradia. Madeirite, fiação e arame farpado são usados para construir a instalação que traz perguntas como: o que é uma casa? O que é uma mansão? O que é um barraco?.

Serviço

Luta, Urgência e Moradia

Exposição de Yná Kabe Rodríguez, Raíssa Studart e AYA. Curadoria: Lucena de Lucena. Visitação até 31 de agosto, de quarta a sábado, das 15h às 20h, na galeria A Pilastra (QE 40, Polo de Modas (final da rua 21), Guará II)

