Arraiá pra lá de bom no Minas Tênis Clube nesta sexta e no sábado

Nesta sexta-feira (14/7) e no sábado (15/7) tem Arraiá no Minas Tênis Clube, com Trio Dona Zefa, Raízes do Sertão, e Trio Balanceado, a partir das 20h. A festa oferecerá comidas típicas de Arraiá, como canjica, pamonha, cural e quentão, e muito mais. A entrada custa a partir de R$ 30 pelo Sympla, e sócios do Minas Tênis Clube não pagam ingresso mediante apresentação de carteirinha.

Essa é a primeira edição da festa após a pandemia, e o organizador Gilson Mendes diz que o Minas Tênis Clube prepara um cenário muito bem elaborado, com organização, e uma variedade de comidas típicas, e forró de alta qualidade. Gilson acrescenta que o clube já realiza eventos como réveillon e carnaval, por isso, a realização da festa foi mais fácil. Segundo ele, o diferencial desse arraiá é a programação. "As bandas convidadas que são: na sexta-feira Denys Violla, trazendo de tudo um pouco em seu repertório, o Trio Balançado com o forró pé de serra autêntico. No sábado, teremos a banda Raízes do Sertão e nossa atração principal da festa, o Trio Dona Zefa", destaca.

Gilson ressalta que essa é a festa mais importante do ano, porque Brasília tem como tradição junina, e quase todos os clubes da cidade promovem festas. "O Minas não pode ficar fora desse roteiro e se dedica com muito capricho", explica. O integrante do trio Dona Zefa, principal atração do arraiá, conta que eles participam de shows em Brasília desde 2006, e, desde então, fizeram muitos amigos e fãs. Ele explica a importância deles fazerem parte do Arraiá de Minas. "A gente fica muito lisonjeado e fica feliz porque demonstra que estamos fazendo um trabalho bem feito, para poder ser convidado para uma festa tão bacana como essa", explica.

