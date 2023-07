Roda do Samba Urgente ocupa a Esplanada neste sábado (15/7)

IR Irlam Rocha Lima

Samba Urgente, de graça, no Museu da República - (crédito: Divulgacao)

Um dos projetos mais bem sucedidos da cena musical brasiliense, recentemente, o Samba Urgente, que reúne grandes plateias, em espaços urbanos da cidade, está de volta depois de longo período de recesso. Neste sábado (15/7) vai ocupar um dos lugares mais icônicos da Esplanada dos Ministérios, o Museu Nacional da República.

Sob o título Centrô, a grande roda de samba do coletivo de instrumentistas será instalada na área externa da instituição, com a participação de convidados. O evento marca nova fase do grupo, com o lançamento de dois EPs, Samba Urgente no Festival Urgente 1 e 2, gravados no Setor Comercial Sul. O repertório reúne composições autorais e releituras de clássicos da MPB.

Com isso, o Samba Urgente inicia, com maior potência, a difusão de seu trabalho, ampliando o alcance pelas plataformas digitais, mas sem esquecer suas raízes, seu lugar de origem; e ainda prepara um novo álbum, que será lançado no segundo semestre.

Nesse encontro, haverá a participação de convidados especiais: Carol Nogueira, Flor Furacão, Letícia Fialho, Lorena Ly e Gog,o grupo de pagode Elas Que Toquem, além dos DJs Odara, Pops e Umiranda.

"O show será muito legal, pois em nossos eventos gratuitos exploramos diversos locais da cidade, como Setor Comercial Sul, Parque da Cidade e o Setor Bancário. Mas, essa é a primeira vez que iremos realizar uma apresentação no Museu da República, um lugar histórico de Brasília onde acontecem eventos importantes", destaca Victor Angeleas, diretor musical do Samba Urgente. "É importante também porque teremos, como convidados, artistas representativos da cidade", acrescenta o cavaquinista.

Serviço

Centrô

Show do grupo Samba Urgente, neste sábado (15/7), às 20h, na área externa do Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios. Acesso gratuito

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.