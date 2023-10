Almir Sater canta o Pantanal em show neste sábado (28/10)

Pantaneiro que conquistou o Brasil, Almir Sater comemora os 40 anos de carreira amanhã no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O cantor sobe ao palco às 21h para um show com banda, passeando pelos maiores sucessos da longeva carreira do músico natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O cantor promete tocar as músicas mais famosas do repertório, apesar de estar com disco novo. "Em Brasília farei um show diferente, com banda", conta. Entre as canções que não podem faltar estão Um violeiro toca, Chalana e Trem do pantanal, músicas seminais do repertório de qualquer amante do ritmo carinhosamente apelidado de caipira.

Almir se apresenta em Brasília após surfar em uma onda de sucesso do remake de Pantanal, novela na qual interpretou Eugênio em 1990. A nova versão, de 2022, trouxe de volta todo o calor da primeira e ainda teve Gabriel Sater, filho do cantor, no elenco. "O sucesso da novela reverberou no Brasil inteiro. E comecei a receber convite do Brasil inteiro para tocar em praça pública, uma coisa que eu não tinha dimensão do que era", lembra o artista que era de um circuito mais nichado na época. "Realmente, a novela Pantanal foi um divisor de águas na minha vida artística", confessa.

O cantor é muito orgulhoso de onde vem e fica feliz de representar o bioma no qual foi criado na capital. "O Pantanal é uma reserva da humanidade, é um patrimônio da humanidade, uma reserva brasileira de muita importância. Então, tudo que a gente puder mostrar, cantar, exaltar vai fazer bem ao Pantanal", pontua. "O Pantanal precisa ser mostrado, conhecido e respeitado", completa.