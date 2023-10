Guilherme Arantes está de volta em show no Centro de Convenções

Destaque da Música Popular Brasileira e um dos poucos pianistas brasileiros a integrar o hall da fama da secular fabricante teuto-americana de pianos Steinway & Sons, Guilherme Arantes se apresenta com a Orquestra Brasília Sinfônica neste domingo, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 20h. A regência do concerto estará sob a responsabilidade do maestro Joaquim França.

O show marca a estreia da turnê 2023 no Centro-Oeste, e no repertório estarão os grandes sucessos do cantor, como Cheia de charme, Meu mundo e nada mais, Um dia, um adeus, Amanhã, Êxtase, Planeta água e Deixa chover. Os ingressos estão disponíveis online no site furandoafila.com.br, ou presencialmente nas lojas Óticas Diniz e Lig Celulares, e custam a partir de R$ 90.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco