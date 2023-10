Qual valor da fortuna de Gustavo Mioto? Cantor fatura cifra astronômica

Gustavo Mioto se tornou um dos artistas mais badalados das redes sociais nos últimos tempos, diante do seu talento nos palcos e do seu relacionamento com Ana Castela, reatado publicamente nesta quarta-feira (25/10).

Dono de grandes hits, Mioto já tem uma fortuna de grande valor, diante de vários shows feitos ao redor do Brasil.

De acordo com o Jornal do Bolsão, a fortuna de Gustavo Mioto, que namora Ana Castela, está avaliada em R$ 20 a R$ 30 milhões de reais.

Além desse valor significativo nas contas, o cantor sertanejo também fatura alto mensalmente, com números na casa de R$ 1 a R$ 2 milhões de reais.

