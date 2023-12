Milton Guedes se apresenta nesta sexta (22/12) no Clube do Choro

Multi-instrumentista que já gravou com estrelas da MPB como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gal Costa e Rita Lee, e integrou as bandas de Oswaldo Montenegro, Lulu Santos e Sandy e Júnior, o brasiliense Milton Guedes está de volta às origens.

Nesta sexta-feira (22/12), às 20h30, ele apresenta no Clube do Choro o show Mushups, no qual promove a fusão de sucessos das músicas nacional e internacional, em clima de celebração na cidade onde iniciou sua trajetória artística, em meados da década de 1990. Em cena, além de tocar saxofone, gaita e flauta, ele vai mostrar as facetas de cantor e assobiador.

O talento de Milton pode ser apreciado também em trilhas sonoras de novelas, seriados e filmes e nos cinco discos que lançou — o primeiro, Por um dia melhor, com a banda pop Pôr do Sol, que integrou aqui na cidade, em 1986. Sonho de uma noite de verão é a canção autoral de maior sucesso.

"No show-festa, para celebrar o final do ano em alto astral, em minha cidade, terei a companhia dos meus irmãos Marco Guedes, na bateria, e André Guedes nas pickups, além da participação especial do guitarrista Gustavo Martins", destaca o músico e compositor, que deixa claro a alegria voltar de a tocar para os brasilienses.(IRL)