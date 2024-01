Otto abre a temporada de shows da Infinu neste sábado (13/1)

Para abrir a temporada de shows da Infinu em 2024, o revolucionário cantor, percussionista e compositor pernambucano, Otto, se apresenta sábado, às 20h. Com ingressos esgotados, o show acontece no formato power trio, em que Júnior Boca (guitarra), Beto Gibbs (bateria) e Meno del Picchia (baixo) também sobem ao palco. “Em Brasília eu amo cantar, então vai ser muito som e amor”, destaca Otto ao Correio.

O repertório da noite traz canções de sucesso como Bob, Low, Canicule Sauvage e 6 minutos, além de também mergulhar no projeto paralelo — Turnê As Quatro Estações — onde homenageia Reginaldo Rossi. “Canto pra eles, as gerações que vieram juntas comigo. Acho que somos jovens por muitos e muitos anos. Mas no mundo do “Tik Tok” eu corro na direção contrária. Quero cantar pros meus. Meu público é lindo, jovem, evoluído e democrático”, enfatiza.

Conhecido pela versatilidade musical, Otto passeia e combina elementos do brega, eletrônica, rock e samba em batidas digitais peculiares e únicas. Para a apresentação, ele relembra as três décadas de trajetória de forma mais intimista. “O show fica mais roots (voltado à essência), mais íntimo, mais sangue nos olhos, eu amo fazer, é uma sensação diferente, mais incrível. Rock roll e na hora. Um corpo cheio de vida”, explica o artista. “Eu tenho que manter minha curiosidade, minha composição e minha poesia.”

Fruto do mangue beat, Otto participou desse movimento de contracultura brasileiro da década de 1990. Nessa fusão de diversos gêneros com ritmos regionais, eles buscavam valorizar a cultura nordestina e desenvolver um senso de identidade própria. “O mangue beat atualizou as tradições, ocupou um espaço que existia no nosso destino como povo. Tudo em Pernambuco passa pela magia da liberdade e da revolução. Somos guerreiros da arte e da cultura brasileira. Mangue beat é real, imortal. Somos uma bela história”, relembra.

Serviço

Otto e trio power

Sábado, às 20h, Otto traz show para a Infinu Comunidade Colaborativa (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós, SHCS). Ingressos esgotados.

