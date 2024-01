Precisa de detox pós-ceia? Confira onde comer pratos leves no DF

A época das tradicionais festividades de Natal e réveillon é considerada, por muitas pessoas, o momento mais esperado do ano. As celebrações são recheadas de pratos, sobremesas e bebidas irresistíveis e, às vezes, acaba sendo difícil não exagerar nas garfadas e colheradas da culinária de fim de ano.

No entanto, uma hora a conta chega e é preciso voltar à rotina. Após as semanas de consumo alimentar excessivo, chega a necessidade de um momento detox, regado de pratos mais leves e comidas nutritivas que ajudam a começar o ano de 2024 com uma alimentação mais balanceada e equilibrada.

Caso você seja do time que se empolgou e "enfiou o pé na jaca" nas comemorações, o Divirta-se Mais escolheu restaurantes da cidade que oferecem ao público opções leves, ideais para o período pós-ceia de fim de ano. Confira!

Todos os gostos

Uma das principais opções veganas da cidade, o Japa Vegana aproxima, desde 2022, o público brasiliense à culinária asiática à base de plantas. A ideia do restaurante surgiu de uma questão pessoal: após virar vegana, a sócia Candy Saavedra sentiu falta de uma opção mais democrática na cidade. No cardápio, a casa conta com pratos tradicionais da culinária japonesa, como temakis, niguiris e uramakis, compostos por peixes feitos à base de proteína de ervilha ou grão-de-bico. O destaque do menu, no entanto, fica por conta do uramaki de kimchi vegano (R$ 23,10 — oito peças), fermentado coreano apimentado feito na casa.

Dieta in natura



Queridinho dos brasilienses que procuram levar uma vida mais saudável, o The Plant tem como prioridade a qualidade do alimento. Desde março de 2019, quando foi inaugurado, o restaurante não faz uso de produtos industrializados na cozinha. O foco é na dieta in natura, composta por alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, ou seja, que não sofreram nenhum tipo de alteração.

Além do menu fixo, a casa conta com um menu mensal que varia de acordo com a disponibilidade dos alimentos utilizados. Atualmente, um dos principais destaques é o pirarucu à romesco (R$ 49), sem glúten, lactose e açúcar. O prato é composto por filé de pirarucu amazônico, arroz basmati com castanhas e cogumelo paris, molho romesco, abobrinha e brócolis ramoso marinado no limão siciliano. (IB)

Mais leveza

Em meados de 2014, sobre quatro rodas, surgiu a Casa Graviola. Ou melhor, antes de ser inaugurado no formato de food truck, os jantares na casa da Manu e do Abner, donos do estabelecimento, foram a semente do projeto. Dois anos depois, Manu e Abner abriram a primeira casa, no Rio de Janeiro. O sucesso foi tamanho que o negócio expandiu e hoje conta com 13 lojas entre o Brasil e Portugal — na capital federal, as filiais são localizadas na 202 Sul e no Terraço Shopping. Para os brasilienses que desejam optar por comidas mais leves neste início de ano, as croquetas de atum (R$36), ceviche (R$49) e guacamole com nachos de milho (R$49) são a pedida ideal.

Alimentação balanceada

Outro restaurante voltado para culinária saudável e balanceada na cidade é o Viva Leve — há 10 anos, a casa trabalha exclusivamente com ingredientes selecionados, sem agrotóxicos, gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes artificiais. O menu da casa conta tanto com pratos tradicionais, quanto com refeições vegetarianas, veganas, low carb, sem glúten e sem lactose. Entre as opções mais pedidas, encontra-se o toast avocado (R$ 28,95), pão selado na chapa com manteiga ghee e creme de abacate, tomate cereja confit, lascas de parmesão com azeite e ervas.

Destaque na cidade

Tradição na capital, o Green's Restaurante Natural, ao longo de 27 anos, consolidou-se como um dos principais restaurantes de alimentação saudável de Brasília. A casa oferece pratos a la carte, que reúnem opções para o público vegetariano e vegano, além de um extenso bufê de saladas. Uma das principais opções do restaurante é a salada maravilha (R$ 38,40), um mix de folhas frescas com filé de frango grelhado, queijo minas e emulsão de azeite. Para harmonizar, o cliente pode optar pelo suco tudo Green's (R$ 14,90), rico em vitamina C, B e D.

Onde comer?

Casa Graviola

CLS 202, bloco B, loja 34

De segunda a domingo, das 11h30 às 22h

Terraço Shopping

De segunda a domingo, das 11h às 22h

Green's Restaurante Natural

CLN 302, bloco B, loja 15

De segunda a sexta, das 11h30 às 21h30

Sábado, das 11h30 às 15h30

Japa Vegana

CLN 407, bloco C, loja 8

De segunda a domingo, das 11h às 22h

The Plant

CLS 103, bloco C, loja 36

De segunda a domingo, das 11h às 22h30

Viva Leve

Octogonal AOS 3/8

De segunda a sábado, das 8h às 20h30

Domingo, das 8h às 18h