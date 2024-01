Gabriel Gava faz celebração sertaneja no aniversário da Worlld Brasília

Gabriel Gava desembarca na cidade e promete colocar o público para dançar muito ao ritmo sertanejo. O cantor será responsável por conduzir o aniversário de uma das casas de show de mais destaque de Brasília, a Worlld Brasília (SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145). A festa será nesta sexta-feira (19/1), às 21h, e ainda contará com a apresentação das duplas Wilian & Marlon, Hugo & Denner e Roni & Ricardo.

Com mais de 15 anos de estrada, Gabriel Gava ficou conhecido em todo o Brasil com a música Fiorino, lançada em março de 2012, cujo clipe já ultrapassou 33 milhões de visualizações no YouTube. Em 2019, o cantor gravou o EP Na boca do povo, no qual a primeira música do projeto, Delicinha, alcançou mais de 1 milhão de acessos em duas semanas. Meses depois, o single foi lançado com participação da cantora Naiara Azevedo e a nova versão angariou mais de 3 milhões de visualizações no mesmo prazo.

O cantor volta a Brasília com a responsabilidade de agitar o público com os grandes sucessos, entre eles, Fiorino, Bala na boquinha, Máquina do amor, Um beijo por minuto e Delicinha. Gabriel Gava soma mais de 410 mil ouvintes mensais e mais de 190 milhões de visualizações no YouTube

