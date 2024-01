Conheça o anjo da guarda de cada signo do zodíaco

Gabriel é considerado o anjo de Câncer, envolve-nos em sua luz acolhedora, trazendo consigo proteção emocional e intuição afiada. Por ser um guia celestial de acolhimento, ele nos abraça nos momentos mais delicados, oferecendo um refúgio para nossas emoções.

Esse anjo tem a energia essencial para quem busca compreender e lidar com suas próprias emoções. A sua influência promove proteção emocional e aguça a intuição, guiando os nativos em suas jornadas emocionais.

O anjo Miguel inspira os leoninos a liderarem com coragem e autenticidade (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Leão

Miguel é o anjo corajoso de Leão, sempre irradiando energia de liderança, coragem e proteção. Traz inspiração aos leoninos para expressarem sua verdadeira essência com ousadia e determinação. Como protetor, ele é crucial para aqueles que buscam realizar suas ambições com confiança, sempre guiando na busca da autoexpressão, inspirando leoninos a liderarem com coragem e autenticidade.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: mirra. Uma fragrância que eleva a espiritualidade , a autoconfiança e a coragem.

mirra. Uma fragrância que eleva a , a autoconfiança e a coragem. Cristais: olho de tigre. Cristal de tonalidade única que traz proteção e fortalecimento pessoal.

olho de tigre. Cristal de tonalidade única que traz proteção e fortalecimento pessoal. Cores: opte por acessórios dourados ou roupas laranjas, pois impulsionam a energia solar e promovem brilho interior.

opte por acessórios dourados ou roupas laranjas, pois impulsionam a energia solar e promovem brilho interior. Ritual semanal: nas quintas-feiras, borrife seu perfume predileto mentalizando sempre que seu dia será brilhante e especial.

nas quintas-feiras, borrife seu perfume predileto mentalizando sempre que seu dia será brilhante e especial. Salmos e orações: deixe a página do Salmo 91 aberta sobre o ambiente de trabalho, essa oração invoca a proteção e liderança de Miguel em sua jornada diária.