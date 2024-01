Furlan, do Choque de cultura, faz espetáculo no Infinu

O multifacetado ator, comediante e agora músico renomado se apresentará em Brasília, pela primeira vez na carreira, neste domingo (28/1), na Infinu Comunidade Criativa. A capital federal é um polo importante do transporte alternativo para Furlan, que esteve na cidade pela última vez em 2005. "Para quem é de fora, é muito maluco", afirma.

Daniel Furlan, que vive o ex-jogador e comentarista esportivo Craque Daniel no programa Falha de cobertura e o motorista da Hafei Towner azul bebê em Choque de cultura, ambos os programas da TV Quase, lançou no ano passado o primeiro álbum solo da carreira musical, Tropical nada. Antes mesmo de ser comediante, ele liderava a falecida banda Ócio, na qual cantava em inglês.

"Eu não esperava que as pessoas começassem a cantar juntos tão rápido, e todas as músicas", conta Furlan, que viu o disco receber considerável projeção nacional graças a, entre outros motivos, sua reputação como ator e comediante. "Isso acontece desde o show de estreia, em São Paulo, dois dias depois do lançamento do disco. Fiquei realmente chocado e um pouco preocupado, já que vi que eu ia ter que lembrar das letras corretamente", brinca o cantor.

Tropical nada chegou às plataformas de streaming em 19 de janeiro de 2023, e, passado esse período, Furlan acha graça que as músicas não possuam o mesmo significado. "Na verdade, eu não sabia muito bem sobre o que estava escrevendo na época, era uma coisa mais de fluxo, eu acho", conta. "Depois que o disco foi lançado, eu olhei para ele, olhou para mim e nos reconhecemos."

