Baile das Divinas Tetas toma conta do Birosca em festa d epré-canaval

Aberta a temporada de eventos pré-carnaval, um dos blocos mais queridos dos brasilienses não poderia ficar de fora desse que é o maior festejo popular do país. O Baile das Divinas Tetas — que recebe o nome do bloco que comanda a festa — vai tomar conta da Birosca do Conic, neste sábado (27/1), a partir das 22h. Os ingressos, disponíveis na plataforma Shotgun, podem ser adquiridos a partir de R$ 45 (mais taxa adicional referente ao serviço). Entre as atrações confirmadas para garantir a animação dos foliões apaixonados pela festa estão a DJ pernambucana Laine D'Olinda e o DJ Cabra Guaraná, além do clássico show liderado pelos músicos do próprio bloco.

O Bloco das Divinas Tetas, que se encaminha para a sétima edição no carnaval de rua brasiliense, é figurinha conhecida dos fãs de Caetano Veloso, Gilberto Gil e demais ícones da música popular brasileira. Afinal de contas, o repertório do bloco resgata grandes clássicos da Tropicália, que são apresentados ao público como releituras feitas sob o som característico dos instrumentos de carnaval. Aloizio Lows é vocalista e um dos fundadores do bloco, e ressalta o que espera do evento: "Nossa expectativa é de um baile maravilhoso, cheio de gente feliz para curtir uma noite com o melhor da música brasileira".